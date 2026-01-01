عوامل متعددة وراء ظهور الخطوط الدقيقة في سن مبكرة

وكالات /سما/

قد تظهر خطوط صغيرة حول العينين والجبهة والفم في سن مبكرة، لكن أسباب ظهورها متعددة ولا ترتبط بالعمر وحده، بحسب مصادر طبية متخصصة.

التعرض للشمس دون حماية كافية يعتبر من أبرز العوامل المسرّعة لظهور علامات شيخوخة البشرة. فالأشعة فوق البنفسجية تؤثر مباشرة على الكولاجين والإيلاستين، وهما المسؤولان عن قوة البشرة ومرونتها. ومع التعرض المتكرر، تفقد البشرة مرونتها تدريجيًا وتظهر الخطوط والتجاعيد بشكل أوضح، خاصة في حالات الإصابة بحروق شمسية المتكررة التي تعجّل بعملية الشيخوخة الضوئية.

جفاف البشرة أيضًا يسهم في بروز الخطوط الدقيقة. عندما تفقد البشرة نسبة من الماء، تبدو أقل امتلاءً وتصبح الخطوط أكثر ظهورًا، حتى لو لم تكن التجاعيد عميقة بالفعل. لذا يصبح الترطيب المنتظم بمرطب مناسب لنوع البشرة خطوة أساسية في تقليل مظهر هذه الخطوط.

تعبيرات الوجه المتكررة تساهم أيضًا في تكوّن الخطوط على المدى الطويل. عند الابتسام أو التركيز أو التوتر، تتحرك عضلات الوجه وتتشكل أخاديد صغيرة في الجلد. ومع فقدان البشرة لمرونتها مع الوقت، تصبح هذه الخطوط أكثر ثباتًا ووضوحًا.

التدخين يُسرّع شيخوخة البشرة بشكل ملحوظ ويرتبط بظهور التجاعيد وفقدان الحيوية. الإقلاع عنه لا يقتصر على كونه خطوة جمالية بل هو قرار صحي شامل يحمي الجسم والبشرة معًا.

التلوث البيئي من العوامل التي قد لا تخطر في البال لكنها تسرّع شيخوخة الجلد. ملوثات الهواء تؤثر على صحة البشرة وتسهم في ظهور علامات التقدم في العمر بشكل أسرع.

العوامل الوراثية تلعب دورًا محددًا في شكل البشرة وملمسها وتوقيت ظهور بعض علامات التقدم في العمر. التاريخ العائلي يؤثر مباشرة في كيفية استجابة البشرة لعوامل الشيخوخة.

نمط الحياة يؤثر أيضًا على صحة البشرة. نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات قد يساعد على الحد من الشيخوخة المبكرة، بينما الأنظمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات المكررة قد تسرّع هذه العملية.

للوقاية من الخطوط الدقيقة، توصي الدراسات الطبية باستخدام واقي شمس واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 أو أكثر بشكل يومي. كما يُنصح بترطيب البشرة باستمرار واستخدام منظف لطيف، وتجنب التسمير المتعمد. ارتداء النظارات الشمسية يقلل من الحاجة لتضييق العينين بسبب الضوء القوي.

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