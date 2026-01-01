كارول سماحة تنضم رسميًا إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية

وكالات /سما/

أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن انضمامها الرسمي إلى عضوية أكاديمية التسجيل الأمريكية (Recording Academy)، المؤسسة الدولية المسؤولة عن تنظيم جوائز Grammy، وذلك عبر منشور على حسابها الرسمي في إنستغرام.

وأعربت سماحة عن فرحتها بهذه الخطوة، قائلةً: "عم بخطي خطوة جديدة برحلتي الفنية.. أعلن انضمامي رسميًا إلى أكاديمية التسجيل الأمريكية Recording Academy، يلي بتمنح جوائز GRAMMYs العالمية". وأضافت: "فخورة بإني أكون جزءًا من المجتمع الموسيقي العالمي يلي عم يجمع صناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم."

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "يا حظي"، التي تجاوزت مشاهداتها حاجز المليون على موقع يوتيوب، ما يعكس صعود نجمها في المشهد الفني العربي والعالمي. وتأتي عضويتها في الأكاديمية في فترة نشطة من مسيرتها الموسيقية، وتضعها ضمن صفوف صناع الموسيقى المعترف بهم دوليًا.

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