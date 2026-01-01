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الدراما المصرية

خبر : مسلسل مي عمر الرمضاني الجديد يحمل عنوان "حليمة جيران"

السبت 15 أغسطس 2026 03:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل مي عمر الرمضاني الجديد يحمل عنوان "حليمة جيران"



وكالات /سما/

القاهرة/سما- كشفت الأوساط الفنية عن تفاصيل جديدة حول مشروع الممثلة المصرية مي عمر الدرامي لموسم رمضان 2027، حيث سيحمل المسلسل عنوان "حليمة جيران".

وستقوم مي عمر ببطولة العمل الدرامي الذي يتكون من 30 حلقة، حسبما أفادت التقارير الفنية الصادرة حديثًا، مع العلم بأن المشروع تقدم حاليًا في مراحله الأولى من الإنتاج، إذ تم إنجاز 12 حلقة فقط من إجمالي الحلقات المخطط لها.

يتولى الإخراج الفنان محمد بكير، بينما يتولى كتابة السيناريو الكاتب مهاب طارق. وبحسب المعلومات المتداولة في الأوساط الفنية، قد يشهد العمل حوالي 8 قصص وشخصيات رئيسية متوازية، غير أن أسماء باقي أطقم العمل والممثلين المشاركين لم يُعلَن عنها رسميًا حتى الوقت الراهن.

ويعتبر هذا المشروع من بين الأعمال التي انتظرها الجمهور المصري والعربي بفارغ الصبر، خاصة أن موسم الدراما الرمضانية يشهد تنافسًا قويًا بين الأعمال المختلفة سنويًا.

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