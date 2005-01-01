وفاة زوج المطربة لورا خليل في حادث كهربائي بغانا

وكالات /سما/

غانا/سما- توفي نجيب عقيقي، زوج المطربة اللبنانية لورا خليل، إثر حادث مأساوي وقع في غانا عندما تعرض لصعقة كهربائية قوية أثناء استحمامه، أودت بحياته فوراً.

ورحل عقيقي المهندس اللبناني تاركاً زوجته وأبناءهما الثلاثة: رفقا وشربل جو وسيينا. وقد استمرت الحياة الزوجية بين الثنائي لأكثر من عقرين بعد زواجهما في نهاية عام 2005.

بحسب المعلومات المتداولة، حدث تسرب لتيار كهربائي إلى مصدر المياه في اللحظة التي كان فيها عقيقي يستحم، ما أدى إلى تعرضه للصعقة القاتلة.

التقى الزوجان خلال فترة دراستهما في جامعة الكسليك، قبل أن يتفرقا لفترة. عاد التواصل بينهما عندما سافر عقيقي للعمل في غانا بينما واصلت خليل مسيرتها الفنية، ليقررا الزواج في النهاية.

حافظ الزوجان طوال أكثر من عقرين على خصوصية حياتهما العائلية بعيداً عن الأضواء والإعلام، بينما كان عقيقي يعيش حياة هادئة بعيداً عن الأضواء.

وجاءت وفاة عقيقي في فترة شهدت نشاطاً فنياً متجدداً للمطربة، حيث كانت تستعد لإصدار عمل غنائي جديد باللهجة العراقية قبل الحادثة المأساوية.

وقفت عائلة خليل الفنية إلى جانب الفنانة، بادرت النجمة داليدا خليل ابنة عم الفنانة بنعي الراحل عبر حساباتها الرسمية على إنستغرام بصورة له وتغريدة وداع بالإنكليزية: "ارقد بسلام أيتها الروح الجميلة.. سنتذكرك دائماً بكل الحب".

بدأت مسيرة لورا خليل الفنية في تسعينيات القرن الماضي، وقدمت خلالها أغنيات عديدة من بينها "أهل الغرام" و"روق أعصابك" و"حكاية". وابتعدت عن الساحة الفنية لفترات بسبب انتقالها إلى غانا لمرافقة زوجها، لكنها عادت تدريجياً للنشاط الفني في السنوات الأخيرة.

أطلقت خليل أغنيات منفردة من بينها "هزوا الأرض" و"محسودة أنا" و"هسّه" عام 2025، وحضرت ببرنامج "أكرم من مين" على قناة LBCI خلال رمضان 2026.

اقرأ أيضًا: