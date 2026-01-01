خيارات شعر متعددة للمرأة فوق الخمسين.. أناقة وحيوية

وكالات /سما/

تسعى المرأة في منتصف العمر وما بعده إلى إيجاد تسريحات شعر تجمع بين الأناقة والعصرية، تمنحها مظهراً متجدداً ومناسباً لمختلف المناسبات والإطلالات اليومية.

من بين الخيارات المتاحة، تبرز تسريحات الشعر المرفوع كخيار أساسي، حيث توفر خفة وأناقة ملموسة. يمكن اعتماد غرّة جانبية ملفوفة بأسلوب رومانسي لإضفاء لمسة فخمة، خاصة مع الشعر الذهبي البني، وتصلح هذه التسريحة للمناسبات الرسمية والإطلالات الشبابية.

للنساء اللواتي يفضلن الشعر المنسدل، تأتي قصات الشعر المتدرج مع الخصلات الويفي كخيار مثالي. يضيف الفرق من المنتصف مع غرّة عفوية توازناً وحركة إلى الشعر، مما يحافظ على الطول مع إدراج لمسة عصرية، ويمنح الشعر مزيداً من الحيوية والحركة.

تُعتبر تسريحة الكعكة المرفوعة بشكل عفوي خياراً شبابياً وعملياً في آن واحد. غرّة عفوية منسدلة على أحد الجانبين تكمّل هذا الأسلوب، الذي يناسب الإطلالات اليومية والمشاوير العادية، ويمنح ملامح الوجه طلّة ناعمة وطبيعية.

لمن تبحث عن إطلالة عصرية وجريئة، تأتي تسريحة الشعر الويفي بلون ذهبي مع غرّة عريضة كخيار متميز. التموجات الناعمة تضفي حركة على الشعر وتجعله يبدو أكثر كثافة، مما يضيف حيوية وشباباً للمظهر العام.

الشعر الطويل بدرجات ذهبية مائلة للبرتقالي مع غرّة كثيفة وأطراف ويفي عصرية يشكّل خياراً كلاسيكياً مناسباً. الغرّة الكثيفة من الجانبين توفر إطاراً أنيقاً للوجه، بينما تضيف التموجات عند الأطراف لمسة حيوية طبيعية.

تبقى قصة الكاريه الويفي القصير من أكثر الخيارات راحة وسهولة في التصفيف. غرّة مائلة على أحد الجانبين تمنح هذه القصة طابعاً كلاسيكياً، وتوفر حجماً وحركة طبيعية للشعر القصير دون الحاجة إلى وقت طويل في التصفيف.

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