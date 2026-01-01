ماذا تخبرنا حركات المولود عن شخصيته المستقبلية؟

وكالات /سما/

منذ لحظة ميلاد الطفل، تبدأ الأم في متابعة تفاصيله بفضول واهتمام شديد؛ طريقة تحريكه يديه، واستجابته للأصوات، وكيفية تفاعله مع من حوله. وسرعان ما تظهر أسئلة مشوقة: هل تكشف هذه التصرفات المبكرة عن ملامح شخصية الطفل مستقبلًا؟ هل سيكون اجتماعيًا أم انطوائيًا، فضوليًا أم حذرًا؟

من الناحية العلمية، لا يمكن التنبؤ بشخصية الطفل من تصرف واحد، فالشخصية تتشكل تدريجيًا من خلال تفاعل المزاج الفطري مع البيئة والتربية والخبرات. لكن يمكن النظر إلى بعض السلوكيات الأولى بطريقة مرحة وتسلية، شبيهة بقراءة الأبراج، تساعد الأم على الاستمتاع برصد طفلها من دون اعتبار ذلك حكمًا نهائيًا على مستقبله.

الطفل الذي يحدق في الوجوه ويراقبها باهتمام قد يصبح بطبيعة حالته فاهمًا جيدًا لمشاعر من حوله، لكن هذه النظرة الطويلة هي في الحقيقة جزء طبيعي من تطور الانتباه والبصر. وبطريقة التخيل المرحة، يمكن القول إنه سيكون قارئًا ماهرًا لتعبيرات الوجوه.

الاستجابة السريعة لصوت الأم والهدوء عند سماعه قد توحي بأن الطفل قد يصبح محبًا للحوار والكلام لاحقًا، لكن هذا الارتباط بصوت الأم طبيعي تمامًا في هذه المرحلة ولا يعني بالضرورة أنه سيكون كثير الكلام في المستقبل.

الطفل الذي لا يتوقف عن تحريك أطرافه قد يُوحي بنشاط مستقبلي، وقد تقول الأم مازحة: «لن يجلس في مكانه عندما يكبر» غير أن الحركة المستمرة في مرحلة حديثي الولادة جزء طبيعي من النمو ولا تكفي وحدها للتنبؤ بمستوى النشاط لاحقًا.

الطفل الذي ينجذب إلى الأضواء والألعاب والأصوات الجديدة قد يكون فضوليًا، يحب استكشاف العالم والسؤال عن «لماذا» و«كيف»، وهذا الفضول إن استمر يمكن للأم أن تشجعه من خلال اللعب والقراءة والاستكشاف الموجه.

الطفل الذي يهدأ بسرعة عند حمله قد يصبح محبًا للعلاقات الدافئة والقرب من الأشخاص الموثوقين، ويقدّر اللحظات الحميمة مع المقربين. أما من يتردد في التعامل مع الغرباء ويحتاج إلى وقت للتأقلم، فقد يصبح أكثر حذرًا لاحقًا، لكن هذا لا يعني أنه سيظل خجولًا؛ فالأطفال يتطورون بسرعة مع النمو والتجارب.

الطفل الذي يثبت نظره على الأشياء ويتابع الحركات قد يستمتع مستقبلًا بالألعاب التي تتطلب تركيبًا وملاحظة دقيقة، وقد يكون من محبي التفاصيل والدقة.

الطفل الهادئ نسبيًا قد يبدو أنه سيحافظ على هدوئه، لكن الواقع أكثر تعقيدًا؛ فالهدوء في مرحلة المولود لا يضمن هدوءًا مستمرًا، تمامًا كما أن الطفل كثير البكاء لن يكون بالضرورة عصبيًا أو صعب الشخصية.

الأهم أن الأطفال ليسوا ثابتين في شخصياتهم؛ قد يكون الطفل هادئًا في الرضاعة ثم يصبح نشيطًا جدًا لاحقًا، أو حذرًا في بداية طفولته ثم اجتماعيًا عندما يكبر. التطور والتغير المستمر هو قانون الطفولة.

يمكن للأم أن تتعامل مع هذه الملاحظات بروح لعبة طريفة للتأمل والتخيل، مثل قراءة الأبراج تمامًا، لكن مع تأكيد واضح: يجب عدم استخدامها لوضع صفات ثابتة على الطفل أو حصره في دور معين. الخطوة الأفضل أن تحتفظ الأم بدفتر صغير تسجل فيه ملاحظاتها: «في الشهر الأول كان يراقب الوجوه طويلًا»، «في الشهر الثاني بدأ ينتبه للأصوات»، «في الشهر الرابع بدأ يبتسم لصوتنا». وبعد سنوات، يمكنها العودة إلى تلك الملاحظات لترى كيف تطور طفلها وتغير، وتكتشف أن بعض توقعاتها المرحة التقت مع الحقيقة، بينما فاجأها في جوانب أخرى تمامًا.