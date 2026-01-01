استعيدي روتين نوم طفلك قبل المدرسة بتغييرات تدريجية

وكالات /سما/

يمثل النوم العميق والمنتظم عاملًا أساسيًا لنجاح الطفل في المسار الدراسي. فالنوم الكافي يحسّن المزاج وقدرة التركيز، ويدعم تكوين الذكريات وحفظها، ما يجعله عنصرًا لا غنى عنه في عملية التعلم.

بعد انقضاء الإجازة الصيفية أو العطل الرسمية، يحتاج الأطفال إلى فترة تأقلم لاستعادة أنماط نومهم المدرسية. إليك تجارب عملية لأمهات نجحن في هذه المهمة.

تقول الأم أميرة إنها اتبعت نظام التدرج الزمني مع ابنتها نور ذات الثماني سنوات. بدأت قبل أسبوع كامل بتقديم موعد الاستيقاظ بـ15 دقيقة يوميًا، وقدّمت وجبة العشاء بساعتين قبل النوم. تقول: "كانت النتيجة نجاحًا هادئًا من دون صدمة مفاجئة لطفلتي في أول يوم مدرسة".

اختارت أم زينة أسلوبًا مختلفًا مع ابنتها ذات الست سنوات. منعت الأجهزة الإلكترونية بعد السادسة مساءً، وجمعت الهواتف والأجهزة اللوحية في صندوق. استبدلت الشاشات بقراءة القصص الورقية والألعاب الهادئة، ما ساعد على خفض النشاط الزائد وتسريع استغراق الطفلة في النوم.

من جانبها، ركزت أم داليدا على زيادة الأنشطة الحركية في النصف الأول من اليوم مع ابنتها ذات السبع سنوات. تقضي الصباح في الحديقة أو النادي للجري واللعب، وفي المساء تشجع طفلتها على حمام دافئ مع إضاءة خافتة جدًا، ما يسهّل دخولها في نوم عميق سريع.

طبقت الأم نهال جدول اليوم الدراسي الشامل قبل أسبوع من بدايته مع ابنها علي. استيقظت مبكرًا معه وتناولت الفطور بملابس خروج، وحددت موعدًا مبكرًا للنوم لتعويد الساعة البيولوجية على الانضباط. اختفى البكاء والاعتراض الصباحي من أول أيام الدراسة الفعلية.

ينصح المتخصصون بأن يكون التغيير تدريجيًا. في الأسابيع السابقة للعودة للمدرسة، اطلبي من طفلك الاستيقاظ والنوم قبل 15 دقيقة من موعده خلال الإجازة، واستمري في زيادة هذا التعديل بمعدل 15 دقيقة كل بضعة أيام حتى يعتاد على الأوقات المدرسية الجديدة.

قد يشعر بعض الأطفال بصعوبة في التأقلم مع جدول النوم الجديد. إذا لم ينم طفلك بعد عشرين دقيقة، اطلبي منه مغادرة السرير والقيام بنشاط هادئ بعيدًا عن الضوء الأزرق للأجهزة الإلكترونية. وعندما يشعر بالنعاس، ساعديه على العودة إلى الفراش.

تتضمن العادات الصحية الفعالة للنوم: استخدام السرير للنوم فقط، وعدم القيام بالواجبات المدرسية أو القراءة أو الأنشطة الأخرى فيه. يساعد روتين مسائي هادئ الأطفال على الاسترخاء والاستعداد الجسدي للنوم.

من المهم تذكّر أن احتياجات النوم تختلف من طفل لآخر وفقًا لسنه ومستوى نشاطه واحتياجاته الفردية. المحافظة على ثبات الروتين اليومي، حتى خلال الإجازات القصيرة، تسهّل عملية التأقلم عند استئناف الدراسة.

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