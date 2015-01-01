المدافع الأوروجوياني أباسكال ينضم إلى الرياض بعقد جديد

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الرياض في التاسع من أغسطس الجاري عن التعاقد مع المدافع الأوروجوياني رودريجو أباسكال، حيث انتقل اللاعب بحرية تعاقدية بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي.

ولد أباسكال في 14 يناير 1994 في العاصمة الأوروجوايانية مونتيفيديو، وطول قامته 187 سنتيمتراً. بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي فينيكس، وخاض أولى مبارياته الاحترافية عام 2015. وانتقل على سبيل الإعارة إلى نادي خوفنتود عام 2017، حيث أمضى موسمين اكتسب خلالهما خبرة إضافية في الدوري الأوروجوياني.

في عام 2019 التحق أباسكال بنادي بينارول، أحد أكبر الأندية الأوروجوايانية وأكثرها تتويجاً بالألقاب. قضى معهم موسمين ونصف الموسم، وتوج بلقب الدوري الأوروجوياني عام 2021 إلى جانب لاعبين برزين مثل ماكسي بيريرا ونيكولاس جايتان.

شكلت فترته في بينارول نقطة تحول في مسيرته، فسهّلت انتقاله إلى القارة الأوروبية. وقّع في يوليو 2021 عقداً مع نادي بوافيستا البرتغالي، وخاض معهم أربعة مواسم متتالية شارك خلالها في 123 مباراة رسمية، سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين. من اللحظات البارزة في تلك الفترة هدفه من ضربة حرة في منتصف الملعب نحو مرمى فيزيلا في 14 يناير 2024 في فوز حقق الفريق فيه 4-1، وحاز على جائزة أفضل هدف في جولة الدوري البرتغالي.

ارتدى أباسكال شارة القيادة في موسمه الأخير مع بوافيستا قبل انتهاء عقده صيف 2025. انتقل بعدها مباشرة إلى نادي فيتوريا جيماريش في 8 يوليو 2025 بعقد يمتد حتى 2027. أمضى موسماً واحداً مع الفريق شارك فيه في 33 مباراة رسمية، سجل فيها هدفاً وصنع هدفين، وكان من أبرز عناصر خط الدفاع تحت قيادة المدرب لويس بينتو. توج مع النادي بلقب كأس الرابطة البرتغالية بعد الفوز على براجا 2-1 في 10 يناير 2026.

بانتقاله إلى الرياض، يضيف أباسكال محطة جديدة في مسيرة امتدت من ملاعب مونتيفيديو إلى الملاعب البرتغالية، حاملاً معه خبرة تجاوزت 200 مباراة رسمية.

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