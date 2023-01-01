الأميرة رجوة الحسين.. الحقائب المفضلة وأسرار الاختيار لكل مناسبة

وكالات /سما/

عمّان/سما- تتميز الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بأسلوب موضة يجمع بين الكلاسيكية والعملية، وينعكس ذلك بوضوح في اختيارها للحقائب التي تكمل إطلالاتها الراقية في كل مناسبة رسمية.

عند اختيار الحقائب الملكية، تفضل الأميرة رجوة التصاميم الهندسية البسيطة ذات الجودة العالية والحرفية المتميزة، مثل الحقائب المربعة والقوام المتوازن. تتكرر معها حقيبة ميزون علايا السوداء في مناسبات عديدة، وهي تجسد التصميم الكلاسيكي الذي يمكن حمله بطريقتين: باليد أو على الكتف حسب متطلبات المناسبة الرسمية.

في حفل تخريج جامعة الحسين التقنية، اختارت الأميرة رجوة فستانًا رماديًا مع حقيبة باغيت سوداء بتصميم Tote Bag متوسطة الحجم. استخدمت الأميرة ذات الحقيبة سابقًا عند استقبال أمير ويلز وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون، ما يعكس اعتمادها على الحقائب الأساسية التي تصلح لمناسبات رسمية متعددة.

اللون يحتل مكانة أساسية في اختيارات الأميرة رجوة. تميل نحو الألوان المونوكرومية والمحايدة مثل الأسود والكحلي والبيج والنيود، وكذلك درجات ألوان الأحجار الكريمة العميقة مثل الزمردي والياقوتي. هذه الخيارات تتوافق مع البروتوكولات الملكية وتضمن تنسيقًا متناسقًا بين الحقيبة والإطلالة الكاملة دون تنافر لوني.

رغم تفضيلها للألوان القاتمة في الحقائب الرسمية، ظهرت الأميرة رجوة بحقيبة حمراء من ديور عند حضورها مباراة رياضية لفريق النشامى الأردني، وحقائب بلون الكاميل عند التنزه بإطلالات غير رسمية. هذا التوازن يظهر تكيفها مع طبيعة كل مناسبة دون الانحراف عن الأناقة المحتشمة.

في لفتة تعكس دعمها للصناعة المحلية، حملت الأميرة رجوة حقيبة من دار "باي سيرين" الأردنية في حفل افتتاح الدورة الثانية لمجلس الأمة. الحقيبة مزينة باسم الأميرة إيمان بالخط العربي التراثي من صنع الحرفيين الأردنيين، وهي خطوة توازي موقف الملكة رانيا العبد الله من دعم المصممين المحليين.

تعتمد الأميرة رجوة على علامات تجارية أوروبية عريقة مثل بوتيغا فينيتا وديور وروكساندا، إلى جانب الماركات الأردنية الداعمة للاستدامة. ظهرت بفستان أصفر من روكساندا وحقيبة ذهبية مجدولة من بوتيغا فينيتا في حفل زفاف الأميرة إيمان، ما يؤكد حرصها على تناسق الألوان والتصاميم مع طبيعة المناسبة.

تفضل الأميرة الحقائب التي تُحمل باليد لأنها تضيف أناقة عملية عند التجول في الأماكن العامة والمناسبات الرسمية. كما تختار الحقائب ذات الشعارات البسيطة والمحدودة، التي تعكس مفهوم "الفخامة الهادئة" دون براقية مبالغ فيها.

في إطلالة عارضة عام 2023 من البندقية، اختارت الأميرة رجوة حقيبة Handle Bag كبيرة من الجلد المخملي الكاميل مع تيشيرت أسود وسروال جينز بخصر عالٍ. أوضحت الاختيار ملاءمة الحقيبة للسفر والمناسبات العملية بفضل سعتها وجودتها العالية، رغم بعدها عن البروتوكول الملكي الذي يفضل الألوان القاتمة للحقائب الرسمية.

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