فيراري 849 تيستاروسا سبايدر.. أسرع مكشوفة V8 بـ 1050 حصاناً

وكالات /سما/

من قلب الطبيعة البركانية في جزيرة تينيريفي الإسبانية، خاض الصحافي صهيب شعشاعة رحلة استثنائية خلف دفة فيراري 849 تيستاروسا سبايدر، التحفة الإيطالية المكشوفة التي تحمل لقب أسرع سيارة مكشوفة بمحرك V8 في تاريخ العلامة الفاخرة. وبقوة محرك تبلغ 1050 حصاناً، تمثل هذه السيارة قفزة تقنية جديدة في عالم السيارات الرياضية الهجينة.

وصف شعشاعة التجربة بحماس، مؤكداً على التجاوب الاستثنائي للسيارة: "لا يمكن وصف الشعور.. يا الله على التجاوب المذهل لقد أنعشنا فؤادكم سابقاً بنسخة الكوبيه على الحلبة، واليوم نعيش الإثارة الحقيقية تحت السماء المفتوحة". وتعكس هذه الكلمات الفرق الجوهري بين قيادة السيارة المغلقة والمكشوفة، حيث يستشعر السائق بشكل مباشر زئير محرك V8 وأصوات التيربو.

تستند تقنية السيارة إلى منظومة هجينة قابلة للشحن بمفتاح كهربائي، حيث تعمل المحركات الكهربائية على ملء الفراغات الزمنية لتأخير استجابة الشاحن التوربيني. هذا التصميم يوفر عزماً فورياً عند أول لمسة لدواسة الوقود، مما يلغي تأخر الاستجابة التقليدي الذي يعاني منه معظم السيارات الرياضية بمحرك تيربو. وعند تجاوز سرعة 210 كيلومتر في الساعة، تنفصل المحركات الكهربائية الأمامية تلقائياً لتحويل السيارة إلى دفع خلفي بالكامل، مما يقلل الفقد الطاقي.

يرتبط ناقل الحركة بعلبة تروس مزدوجة القابض من 8 سرعات مستمدة من تقنية الفورمولا 1، وتتميز هذه العلبة بغياب غيار التراجع الميكانيكي؛ إذ يتم الرجوع للخلف بالكامل عبر المحركات الكهربائية باستخدام طاقة البطارية. وتحتوي السيارة على بطارية بسعة 7.9 كيلوواط في الساعة، تدعم تقنيات مستمدة مباشرة من سباقات الفورمولا 1 لضمان شحن وتفريغ فائقي السرعة.

على الرغم من أن نسخة السبايدر المكشوفة تزيد في الوزن بمقدار 90 كيلوغراماً مقارنة بنسخة الكوبيه المغلقة، بسبب آليات السقف والتدعيم الهيكلي الإضافي، فإن أرقام التسارع لم تتأثر بفضل الهندسة الدقيقة. وصمم المهندسون قناة هوائية ذكية خلف المقاعد لحل مشكلة الأعاصير الهوائية التي تدخل المقصورة عند فتح السقف، حيث تسحب هذه القناة تيار الهواء وتعيد توجيهه بسلاسة نحو منطقة الأقدام وخارج السيارة، مما يحافظ على هدوء المقصورة حتى على السرعات العالية.

يعكس التصميم الخارجي للسيارة فلسفة "الماضي المستقبلي"، حيث يجمع بين الخطوط الكلاسيكية المستوحاة من السيارات الأسطورية السابقة وبين التفاصيل المستقبلية الحديثة. كل عنصر تصميمي خدم الأداء الديناميكي والتبريد الفعال للمحرك والبطارية، مما يحقق توازناً بين الجمالية والوظيفة.

وبعد انتهاء التجربة، أعرب شعشاعة عن تفضيله الشخصي للنسخة المكشوفة على حساب الكوبيه المغلقة، رغم أنه معروف بعشقه للمحركات الرياضية النقية المخصصة للحلبات. وأرجع سبب هذا التفضيل إلى المزيج الحسي الفريد الذي توفره القيادة تحت السماء المفتوحة: الاستماع المباشر لزئير V8، وأصوات فرقعات العادم، والشعور بارتداد فراشات التيربو الضخمة، وهو مزيج يدخل السائق في عالم من الطرب الميكانيكي والانتعاش النفسي لا يمكن للنسخة المغلقة تحقيقه بالمثل.

تمثل فيراري 849 تيستاروسا سبايدر محاولة إحياء اسم تيستاروسا الأسطوري من الثمانينيات عبر منصة هجينة معاصرة، جامعة بين الإرث التاريخي لمارانيلو والتطور التقني الحديث. وتوفر الشركة النسختين معاً للمشترين، ليختار كل منهم بين تجربة القيادة على الحلبة بالسقف المغلق أو الاستمتاع بمفاتن القيادة المكشوفة على الطرقات.

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