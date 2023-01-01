كاديلاك تكشف عن سيارة V-ONE Concept بقوة 830 حصاناً ومقعد واحد

وكالات /سما/

أعلنت صانعة السيارات الأمريكية الفاخرة كاديلاك رسمياً عن سيارتها الاختبارية الجديدة كلياً بعنوان V-ONE Concept، وهي دراسة هندسية متقدمة تجمع بين الإرث العريق للعلامة التجارية في مجال بطولات التحمل العالمية وبين الفخامة الحصرية التي اشتهرت بها. يأتي الاسم ليمزج إرث عائلة السيارات عالية الأداء Cadillac V-Series مع تعبير فريد، حيث تتميز السيارة بمقعد فردي أحادي لم يسبق تقديمه في تاريخ الشركة.

تستند V-ONE Concept في جوهرها الميكانيكي وبنيتها الهيكلية بشكل مباشر إلى سيارة السباقات الشهيرة كاديلاك V-Series.R، وتسعى إلى استكشاف كيفية تحويل سيارات المنافسات الشرسة إلى تجربة متكاملة تُركز بالكامل على السائق. وبذلك ترقى كاديلاك بسجلها الحافل بإنجازات السباقات على صعيد التصميم والأداء والتقنيات المتقدمة.

قال دومينيك نجفي، المدير التنفيذي للتصميم لدى عمليات كاديلاك الدولية: "تشكّل كاديلاك V-ONE Concept التجسيد الأمثل لسيارة أداء عالٍ متمحورة حول العملاء، وهي تشير بوضوح إلى طموحاتنا المتعلّقة بعلامة كاديلاك V-Series للمستقبل".

ترتكز جذور سيارة V-ONE بشكل عميق في برنامج سباقات LMDh الخاص بكاديلاك، حيث تستمد خبراتها المباشرة من سيارة السباق V-Series.R، ما يؤكد أن أداء كاديلاك تحققه الهندسة الفعلية وليس مجرد تصميم مستلهم من عالم السباقات. طُورت السيارة النموذجية من خلال تعاون مشترك بين ثلاثة أطراف رئيسية: كاديلاك ديزاين، وقسم السباقات كاديلاك رايسينغ، والشريك المتخصص في الشاسيهات دالارا، لتقديم الأداء والتقنيات وفقاً لمفهوم نموذجي يخرج من المصنع مباشرة.

يعتمد هذا المشروع على السجل الذهبي لقسم كاديلاك رايسينغ في بطولة IMSA وبطولة العالم للتحمّل WEC التابعتين للاتحاد الدولي للسيارات. حققت العلامة خلال فترة وجودها منذ تقديم V-Series.R عام 2023 ما مجموعه 10 ألقاب للبطولات، وحققت الصدارة 16 مرة، واعتلت منصة التتويج 32 مرة. تتوج هذه الإنجازات بألقاب المصنعين والفرق والسائقين في بطولة IMSA لعام 2023، ولقب لو مان هايبركار لعام 2025، بالإضافة إلى إحراز المركزين الأول والثاني معاً لأول مرة في بطولة العالم للتحمل بسباق ساو باولو.

تعتمد كاديلاك V-ONE Concept على منظومة حركة هجينة فائقة التطور، تشاركها أسساً ميكانيكية جوهرية مع سيارة السباقات V-Series.R. بلغت قوة المحرك V8 الهجين 830 حصاناً، مما يجعلها من بين أقوى السيارات الاختبارية الفاخرة. يحافظ المظهر الخارجي للسيارة على الأبعاد الدراماتيكية والهدف البصري لسيارة السباق V-Series.R، مع إضافة تفاصيل دقيقة تجعلها أكثر تطوراً وتتوافق مع معايير فخامة كاديلاك.

تتحول مقصورة القيادة الداخلية لسيارة V-ONE أحادية المقعد من مجرد نموذج أولي إلى قمرة قيادة مخصصة بالكامل وعميقة الجذور في عالم السباقات. تعكس كل التفاصيل الداخلية الفلسفة السباقية، مع الحفاظ على مستويات الفخامة والتطور التكنولوجي التي تميز العلامة.

من خلال سيارة V-ONE Concept، تُثبت كاديلاك مجدداً أن مشاركتها في سباقات التحمل العالمية ليست مجرد استعراض تسويقي، بل هي مختبر حقيقي لنقل التكنولوجيا والخبرات مباشرة إلى عملاء الفخامة والأداء العالي. يمثل تقديم سيارة أحادية المقعد بقوة 830 حصاناً ومحرك V8 هجين يدمج شاسيه دالارا مع فخامة كاديلاك رسالة واضحة من الصانع الأمريكي عن مستقبل عائلة V-Series وارتفاع معايير المنافسة أمام السيارات الخارقة الأوروبية.