ملابس سباحة الرجل هذا الصيف.. تنوع في القصات والألوان يتخطى السروال التقليدي

وكالات /سما/

تجاوزت خيارات ملابس السباحة للرجال هذا الصيف حدود السروال التقليدي الموحد، لتشمل تنوعًا واسعًا في القصات والأطوال والألوان والنقوش التي تناسب اختلاف أشكال الأجسام والأساليب الشخصية.

وأوضح منسق الأزياء السعودي عبد الرحمن رياض أن موسم 2026 لا يفرض صيحة واحدة على الرجال، بل يفتح المجال أمام خيارات متنوعة تراعي طبيعة المكان والأسلوب الفردي، بعيدًا عن اتباع الاتجاهات الرائجة بشكل حرفي.

يرى رياض أن المشهد هذا الموسم يتجه نحو مرونة أكبر في اختيار القصات، مع عودة واضحة للسراويل الأقصر التي تصل إلى منتصف الفخذ، وكذلك القصات متوسطة الطول التي تبقى خيارًا عمليًا ومتوازنًا يناسب أشكالًا مختلفة من الأجسام.

يركز متخصص الأزياء على أهمية التفاصيل البسيطة مثل الخصر المحدد والقصة المستقيمة والألوان المستوحاة من الطبيعة، معتبرًا أن الهدف الأساسي ليس جعل ملابس السباحة لافتة بأي ثمن، بل اختيار قصة مناسبة للجسم ومدروسة بعناية.

يشكل طول السروال أحد أبرز العوامل القادرة على تغيير تناسب الإطلالة. السروال الأقصر نسبيًا يمنح انطباعًا بساق أطول ويناسب خاصة الرجل القصير أو من يفضل مظهرًا عصريًا ورياضيًا، بينما يعتبر رياض الطول المتوسط الخيار الأكثر توازنًا كونه يناسب معظم أشكال الأجسام.

من جانب آخر، تمنح السراويل الأطول شعورًا بالراحة والاسترخاء، لكنها قد تجعل الساق تبدو أقصر خاصة لدى الرجال قصار القامة، مما يؤكد على أهمية التناسب بين طول السروال وطول الساق على اتباع صيحة رائجة.

يؤكد رياض أن المقاس والقصة يأتيان كعاملين حاسمين في نجاح الإطلالة، معتبرًا المقاس أهم من اسم العلامة التجارية. يفضل القصة القريبة من الجسم دون أن تكون ضيقة أو تحد من الحركة، حيث الفضفاض جدًا قد يجعل الجسم يبدو أكبر، والضيق المفرط قد يؤثر على الراحة.

على صعيد الألوان والنقوش، تبقى الخيارات الكلاسيكية مثل الأسود والكحلي والأبيض حاضرة، لكن هذا الصيف يفسح المجال أمام درجات أكثر تنوعًا من الألوان الترابية والأخضر والأزرق الفاتح والدرجات الرملية والبرتقالي المحروق والأحمر. يفضل رياض التصاميم المتوسطة والبسيطة بعيدًا عن الأنماط شديدة التعقيد.

يختلف اختيار ملابس السباحة أيضًا بحسب شكل الجسم. الرجل النحيف يمكنه الاستفادة من الألوان والنقوش لإضافة حجم بصري، بينما يناسب الرجل ذا البنية العريضة اختيار القصات النظيفة والمستقيمة وتجنب التصاميم الضيقة جدًا أو الفضفاضة جدًا. لكن رياض لا يرى أن الهدف يجب أن يكون إخفاء شكل الجسم، بل تحقيق التناسب والراحة.

يشدد رياض على أهمية الابتعاد عن القصات التي تخل بتوازن الجسم مثل السراويل الضيقة جدًا أو الطويلة جدًا والجيوب الكبيرة أو التفاصيل الكثيرة، إلا أنه لا يؤمن بقواعد ثابتة تنطبق على الجميع، بل يبقى التناسب بين القصة والجسم العامل الأهم.

لا تقتصر الخيارات على محبي السراويل القصيرة، إذ يفضل كثير من الرجال في المنطقة العربية تغطية أكبر. يؤكد رياض أن الإطلالة العصرية لا تتطلب سروالًا قصيرًا جدًا، بل يمكن للسراويل متوسطة الطول أو الأطول قليلًا أن تبدو أنيقة إذا جاءت بقصة نظيفة وخصر مضبوط.

يمكن اعتماد ملابس السباحة المحتشمة والسراويل الأطول نسبيًا، وتنسيقها مع قميص من الكتان مفتوح أو قطعة خفيفة للحصول على إطلالة عصرية ومتكاملة تتجاوز حدود الشاطئ والمسبح.

تختلف الخيارات أيضًا بحسب المكان والمناسبة؛ ففي المنتجعات الفاخرة ونوادي الشاطئ يمكن للرجل أن يكون أكثر جرأة في الألوان والقصات، بينما تناسب الأماكن العائلية أو الأكثر محافظة السراويل متوسطة أو طويلة والتصاميم الأكثر هدوءًا. يؤكد رياض على أهمية مراعاة المكان والمناسبة لإتمام الأناقة.

لبناء خزانة صيفية عملية، يقترح رياض امتلاك ثلاثة خيارات أساسية: سروال سباحة متوسط الطول بلون محايد مثل الكحلي أو الأسود، وآخر بلون أو نقش أكثر جرأة لإضافة شخصية، وثالث بقصة أقصر قليلًا لمن يفضل المظهر العصري والرياضي، مع التركيز على تنوع القصات بدل الاكتفاء بتغيير الألوان فقط.

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