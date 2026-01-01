خام برنت وغرب تكساس يحققان مكاسب أسبوعية وسط التوتر بين واشنطن وطهران

وكالات /سما/

نيويورك/سما- اتجهت أسعار النفط يوم الجمعة الموافق 14 آب/أغسطس لتحقيق مكاسب أسبوعية بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها الحفاظ على الحصار البحري على إيران لأجل غير مسمى، ما أثار مخاوف من اضطراب جدي في إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بنسبة 0.1% لتصل إلى 86.95 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً بنسبة 0.2% إلى 81.38 دولار للبرميل. غير أن كلا الخامين يتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ 3.4% لبرنت و4% لغرب تكساس الوسيط.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية: "ترقبوا مزيداً من القرارات التي ستصدر الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لأي دولة". وأشار محللون إلى أن الارتفاع الطبيعي للأسعار نتيجة مباشرة للسياسة الأمريكية الجديدة في ظل تراجع آمال التوصل إلى تسوية قريبة في الحرب على إيران.

ومع تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة وإيران على السيطرة على مضيق هرمز، انخفضت حركة العبور عبر المضيق دون متوسطاتها الشهرية. وكان يمر عبر المضيق قبل بدء الهجمات الأمريكية على إيران في أواخر شباط/فبراير حوالي 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

أفادت وكالة أنباء الإمارات أن ناقلتي بترول تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما المضيق مساء الخميس. وندّدت حكومة أبوظبي بما وصفته بـ"الهجوم الإيراني العدواني"، في سياق متصاعد من الاشتباكات البحرية.

من جهته، أكد الأدميرال علي عظمائي قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن "مضيق هرمز مغلق، ويجب أن ترى الحقيقة في الميدان، لا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين". وأعلن سفير إيران في تايلاند نصر الدين حيدري أن طهران تتابع المفاوضات مع واشنطن عبر وسطاء، مع إيلائها الأولوية للحل الدبلوماسي.

وفي ضوء الاضطرابات التي تواجه الإمدادات، خفّضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، بينما سجلت المخزونات الأمريكية من الخام أكبر زيادة أسبوعية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

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