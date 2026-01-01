درجات الحرارة المرتفعة.. كيف تزيد التوتر بين الأزواج

وكالات /سما/

عندما تحتدّ درجات الحرارة في الصيف، تزداد الخلافات الزوجية بشكل ملحوظ. الأمر لا يقتصر على الانزعاج من عادات الشريك المألوفة، بل يتعلق بآليات فسيولوجية في الدماغ والجسم تجعل الفرد أكثر توتراً وعصبية.

توضح الأبحاث العلمية أن الحرارة الشديدة تفرض ضغطاً إضافياً على الجسم. عندما ترتفع درجة حرارته، يستنزف جسدك موارد كبيرة للحفاظ على توازنه الحراري من خلال التعرق وزيادة تدفق الدم نحو سطح الجلد. هذا الجهد يترك موارد أقل متاحة للدماغ، خاصة مع فقدان الماء والجفاف الذي يرافق الطقس الحار.

بحسب الخبراء، تؤثر الحرارة على قدرتنا على التركيز والتحكم في استجاباتنا العاطفية. فالشخص في بيئة حارة يميل إلى تفسير سلوك الآخرين بصورة سلبية أكثر منه في بيئة معتدلة. دراسة نشرتها مجلة Science News الأمريكية أثبتت أن الطلاب الموضوعين في غرفة حارة قيّموا مستوى العداء في مقاطع فيديو لأزواج يتحدثون بدرجة أعلى بكثير من نظرائهم في درجة حرارة مريحة.

التأثير المزدوج للحر يعني أن الشريك نفسه قد يصبح أكثر اندفاعاً وأقل قدرة على التحكم في قراراته، بينما يصبح الطرف الآخر أكثر حساسية لتصرفاته ويفسرها على أنها مزعجة أو عدائية.

لكن الخبراء يؤكدون أن الإقرار بتأثير الحر لا يعني تجاهل المشاكل الحقيقية في العلاقة. قد تكون الحرارة مجرد عامل ضغط يكشف عن مشكلة أعمق كانت موجودة أصلاً، لذا يستحسن السؤال: هل توجد مشاكل قديمة تحتاج معالجة فعلية؟

ومع ذلك، يجب عدم الخلط بين عدم الراحة الناجمة عن الحرارة وبين مشاكل العلاقة الحقيقية. الجفاف وقلة النوم والإرهاق الحسي قد تدفع الدماغ للبحث عن تفسير لشعورنا السيء، فنحمّل الشريك المسؤولية بظلم.

يقترح الخبراء خطوات عملية بسيطة. أولاً، التواصل المبكر: قول جملة مثل "أشعر ببعض التوتر اليوم" قد يمنع احتكاكاً عابراً من التحول إلى خلاف كبير. التركيز على السلوك وليس الشخصية مهم أيضاً؛ فبدل قول "أنت مزعج"، قل "عندما قاطعتني عدة مرات، شعرت بالإحباط".

تبريد الجسم قد يكون الحل الأنجع قبل الدخول في نقاش متوتر. دش بارد أو مروحة جيدة قد يساعدان على الانتقال من حالة التوتر إلى هدوء أكبر. وإذا تصاعد الخلاف، لا داعي لحله فوراً؛ الأولوية يمكن أن تكون للتبريد وشرب الماء، ثم العودة للموضوع لاحقاً.

مناقشة ترتيبات النوم خلال النهار، وليس في منتصف الليل عندما يكون الطرفان متعبين وحارين، يحد من التوتر. النوم في غرفة منفصلة قد يكون حلاً مؤقتاً مفيداً لا يعكس مشاكل في العلاقة.

قد تقل الرغبة في اللمس والحميمية الجسدية في الصيف بسبب الحرارة، وهذا طبيعي لا يدل على فتور عاطفي. يمكن الحفاظ على القرب بوسائل أخرى مثل قضاء وقت ممتع معاً أو إجراء محادثات عميقة. جملة بسيطة مثل "أحبك، لكن الجو حار جداً ولا أريد أن ألمس أحداً الآن" تكفي لمنع سوء فهم.

التعاون على البقاء باردين قد يتحول إلى فرصة للتقارب. أنشطة بسيطة غير مجهدة مثل تناول المثلجات أو احتساء مشروب بارد أو الذهاب للسينما تساهم في تخفيف التوتر.

من المفيد أيضاً تبسيط الأعمال المنزلية خلال موجات الحر ونقل الأنشطة المجهدة إلى أوقات أكثر برودة. الجسم يستهلك طاقة إضافية للحفاظ على برودته، ما يستنزف الاحتياطات الجسدية والعقلية والعاطفية، لذا تخفيف التوقعات مؤقتاً يقلل الضغط على الطرفين.

وأخيراً، في خضم الحرارة والانزعاج، من المفيد استحضار صورة الشخص الذي وقعنا في حبه بدلاً من التركيز فقط على عاداته المزعجة. قبل الرد في لحظة غضب، قد يساعد التوقف والتفكير: هل سأعامل هذا الشخص بالطريقة التي يستحقها لأنني أحبه حتى وأنا منزعج منه؟ تذكر أيضاً أننا لسنا مثاليين والتفكير في العادات التي قد لا يحبها شريكك فينا.