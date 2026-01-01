متسابق بريطاني يستشهد في حادث خلال سباق البرتغال للدراجات

وكالات /سما/

البرتغال/سما- توفي المتسابق البريطاني فينلي تارلينغ البالغ من العمر 19 عاماً في حادث أثناء مشاركته في المرحلة الثامنة من سباق البرتغال الدولي للدراجات، بحسب إعلان فريقه يوم الجمعة 14 آب/أغسطس.

وأفاد تقرير من هيئة الإذاعة والتلفزيون البرتغالية بأن سيارة لم تكن تابعة للسباق اصطدمت بتارلينغ وهي تسير في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن وفاته.

كان تارلينغ متخصصاً في سباقات عكس الساعة وانضم إلى فريق "إن.إس.إن ديفيلوبمينت" العام الماضي. أعرب الفريق عن أسفه قائلاً: "بقلوب محطمة نعلن عن وفاة فينلي تارلينغ في سباق البرتغال. كان فينلي عضواً محبوباً جداً في فريقنا، وقبل كل شيء كان ابناً وأخاً وصديقاً للعديد من الناس. سنفتقده كثيراً".

أصدر منظمو السباق والاتحاد البرتغالي للدراجات بياناً أعربوا فيه عن تعازيهم لأسرة تارلينغ وفريقه. وأعلنوا أنه "في ضوء هذا الحادث المأساوي سيتم تحييد نتائج المرحلة حتى الوصول إلى مدينة فافي"، مؤكدين أن "تحية لذكراه وحدادا عليه لن تقام مراسم الاحتفال بالفوز بالمرحلة اليوم".

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