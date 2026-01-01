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ترامب يفجر عاصفة سياسية: هرمز "أرض أمريكية" وإيران لن تفلت من الحصار

السبت 15 أغسطس 2026 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يفجر عاصفة سياسية: هرمز "أرض أمريكية" وإيران لن تفلت من الحصار



واشنطن / سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيعلن مضيق هرمز “أرضا أمريكية” بعد “هزيمة إيران بالكامل”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال فعالية شارك فيها بأكاديمية شرطة ناسو في نيويورك، وتطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران.
وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض “حصارا كاملا” على مضيق هرمز.
وقال: “بعد أن نهزم إيران بالكامل، سأعلن، بعد وقت ليس بطويل، مضيق هرمز أرضا أمريكية”.

وأضاف أن “أي سفينة لا تريد الولايات المتحدة مرورها لا تستطيع عبور مضيق هرمز”.
وجدد ترامب، التأكيد بأن بلاده “لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.
تجدر الإشارة إلى أن إيران فرضت حظرا على عبور السفن عبر مضيق هرمز مع اندلاع المواجهات إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وضمن هذا التصعيد، استهدفت إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة السفن التي حاولت العبور “دون إذن”، كما شهدت منطقة المضيق اشتباكات عنيفة بين إيران والولايات المتحدة أسفرت عن تضرر عدد من ناقلات النفط.

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