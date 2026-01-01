اختفاء 230 تمثالا لموزارت من حديقة ميرابيل في سالزبورغ

وكالات /سما/

سالزبورغ/سما- اختفت تماثيل موزارت الذهبية المصغرة جميعها من حدائق ميرابيل في مدينة سالزبورغ النمساوية، في حادثة سرقة طالت مشروعا فنيا ثقافيا على الطراز الباروكي.

كان الفنان الألماني المفاهيمي أوتمار هيرل قد نصب 230 تمثالا ذهبيا مصغرا لموزارت في الحديقة اعتبارا من 15 يوليو/تموز الماضي، يبلغ طول كل منها حوالي 50 سنتيمترا، تزامنا مع مشروع فني خاص كان مقررا عرضه بين جنبات الحديقة التاريخية. إلا أن معظم هذه التماثيل اختفى منذ ذلك الحين، مما أجبر المسؤولين على إلغاء الفعالية قبل موعد انتهائها.

رأى هيرل أن عملية السرقة على هذا النطاق لا يمكن أن ينفذها سوى محترفين متخصصين، وأقدم على تقديم بلاغ رسمي للشرطة النمساوية بشأن اختفاء التماثيل. وأعربت مؤسسة "موزارتيوم" الدولية، المعنية بالعمل الثقافي والفني المرتبط بحياة الموسيقار، عن أسفها العميق لإغلاق المعرض قبل الموعد المخطط له.

يملك الفنان 20 تمثالا إضافيا في المخزون، غير أن هذا العدد غير كاف لاستكمال المشروع الفني كما هو مخطط. وتجري الشرطة النمساوية تحقيقا شاملا في الحادثة، يتضمن استجوابات للشهود وتحليل دقيق لتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الحديقة، بحثا عن أدلة قد تسهم في استرجاع التماثيل المفقودة. ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أي فرضيات محددة بشأن ملابسات السرقة أو الجهات المسؤولة عنها.