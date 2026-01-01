دائرة الأرصاد تتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة وأمطارًا متفرقة

وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تشهد فلسطين خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية تتميز بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وفرص متفاوتة لتساقط الأمطار الخفيفة في مناطق متفرقة.

في يوم الجمعة، يتوقع أن يكون الجو غائمًا جزئيًا مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة، التي ستبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. وتتوقع الدائرة فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، في حين تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر بارتفاع موج خفيف إلى متوسط.

خلال ساعات المساء والليل من الجمعة، يصبح الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في بقية المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

في يوم السبت، يطرأ تحول في أحوال الطقس حيث يكون الجو حارًا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي درجتين مئويتين. كما تتوقع الدائرة فرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة بينما تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

يوم الاثنين سيشهد أجواءً صيفية عادية غائمة جزئيًا إلى صافية، مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وأصدرت دائرة الأرصاد تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً، كما حذرت من إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وضرورة تجنب ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة.

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