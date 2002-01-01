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انتقالات كروية

خبر : هيثم حسن ينضم لسيلتك الاسكوتلندي قادماً من ريال أوفيدو الإسباني

السبت 15 أغسطس 2026 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيثم حسن ينضم لسيلتك الاسكوتلندي قادماً من ريال أوفيدو الإسباني



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن نادي سيلتك الاسكوتلندي ضم اللاعب المصري هيثم حسن بعقد رباعي السنوات مع خيار تمديد موسم إضافي، قادماً من صفوف ريال أوفيدو الإسباني. وحظيت الصفقة باحتفالية مصرية لافتة في الأوساط الكروية والإعلامية.

يأتي الانتقال عقب ظهور قوي للاعب البالغ من العمر 24 عاماً مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس العالم الأخيرة، خصوصاً في مباراة مصر أمام الأرجنتين، حيث برز كجناح مهاجم يتسم بسرعة الانطلاق والتحول السريع من الدفاع للهجوم والمراوغة في المساحات الضيقة.

رأى المراقبون أن الخطوة تعزز من حضور الكرة المصرية على الساحة الدولية، بعد ما أحققه محمد صلاح وعمر مرموش من نجاح بارز في الأندية الأوروبية الكبرى. وقال متابعون إن النادي الاسكوتلندي يلعب كرة هجومية تناسب أسلوب حسن الذي يفضل المراوغة والاختراق.

في تصريح للموقع الرسمي لسيلتك، أبرز حسن شغفه بالنادي منذ الصغر، مؤكداً أن الانضمام لأكبر أندية اسكوتلندا يمثل فرصة ذهبية. وأضاف أن هذا «أفضل توقيت للرحيل عن الدوري الإسباني بعد 6 سنوات قضاها هناك»، معرباً عن تطلعه لخوض تجربة جديدة واكتشاف ثقافة مختلفة.

يحمل حسن الجنسيتين المصرية والفرنسية، وولد عام 2002 في فرنسا لأب مصري وأم تونسية. بدأ مشواره الكروي في أكاديميات فرنسية قبل أن يمثل منتخب فرنسا تحت 17 عاماً، قبل أن يختار مؤخراً اللعب للفراعنة.

انتقل إلى فياريال الإسباني عام 2020، وخاض فترات إعارة مع عدة أندية إسبانية قبل أن يجد ملاذه الحقيقي مع ريال أوفيدو في أغسطس 2024، حيث فرض نفسه لاعباً أساسياً وأسهم في صعود الفريق للدوري الإسباني، فضلاً عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم 2024-2025.

قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي لـ«الشرق الأوسط» إن الانتقال «مكافأة لظهوره الجيد في نهايات كأس العالم»، معتبراً أن «تألقه وانتقاله للدوري الإنجليزي لن يتأخرا كثيراً»، في إشارة إلى احتمالية أن يحذو اللاعب حذو محمد صلاح الذي انتقل لليفربول في سن قريبة من عمر حسن الحالي.

من جانبه، رأى الناقد مصطفى صابر أن «من الصعب القول إن حسن سيكون النسخة الجديدة من صلاح، فكل لاعب له شخصيته الخاصة»، لكنه أقرّ بأن اللاعب يمتلك «إمكانيات جيدة جداً منها السرعة والمهارة والقدرة على المراوغة». وأضاف أن الأهم الآن هو حصول حسن على فرصة لعب أساسية في فريقه الجديد، مشيراً إلى أن عمره 24 سنة يتيح له فرصة ذهبية لصنع اسم كبير في أوروبا.

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#كرة القدم #انتقالات اللاعبين #الكرة المصرية

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