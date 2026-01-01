صناعة السيارات الألمانية تفقد 42.3 ألف وظيفة في عام

وكالات /سما/

برلين/سما- شهدت صناعة السيارات الألمانية تراجعًا حادًا في عدد الموظفين، حيث انخفضت القوى العاملة لدى الشركات المصنعة بنسبة 5.8% خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2026، بفقدان 42.3 ألف موظف، وهو ما يمثل أدنى مستوى لها منذ عام 2005.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة أن قطاع السيارات فقد عددًا من الوظائف يفوق أي قطاع صناعي آخر خلال السنة المالية المذكورة. وشملت التخفيضات كبرى الشركات المصنعة مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو، حيث قررت هذه الشركات تقليل تكاليفها الإنتاجية في مواجهة المنافسة الشديدة.

يعود السبب الرئيسي للتسريحات إلى اشتداد الضغوط التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة من الشركات الصينية التي حازت حصة متنامية من سوق السيارات الكهربائية والمركبات الحديثة.

وبرغم هذا التراجع الكبير، تحتفظ صناعة السيارات بمكانتها كثاني أكبر قطاع صناعي من حيث عدد الموظفين في ألمانيا. ويأتي بعدها قطاع صناعة المعدات والآلات، الذي يشغل أكثر من 900 ألف عامل، مقابل 691.5 ألف عامل في قطاع المركبات بنهاية يونيو الماضي.

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