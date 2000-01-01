غوغل تطرح هاتفًا قابلًا للطي بمواصفات عالية تنافس سامسونغ

وكالات /سما/

كشفت شركة غوغل النقاب عن جهازها الجديد Pixel 11 Pro Fold، وهو هاتف ذكي قابل للطي يجمع بين تصميم متطور ومواصفات تقنية متقدمة تسعى من خلالها الشركة إلى منافسة نماذج سامسونغ المشابهة في هذا القطاع الناشئ من السوق.

يتميز الجهاز بهيكل قوي مصنوع من مواد عالية الجودة، بأبعاد 155.2 × 150.4 × 5 ملم عند فتحه بالكامل، ويزن 239 غرامًا فقط. صُمّم الهاتف ليكون مقاومًا للماء والغبار بموجب معيار IP68، مما يوفر حماية إضافية للمستخدم في البيئات الرطبة أو الغبارية.

تأتي شاشة الهاتف الرئيسية بتقنية Foldable LTPO OLED بحجم 8.0 بوصة، بدقة 2076 × 2152 بيكسل وتردد تحديث 120 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 2000 nits. أما الشاشة الخارجية الثانوية فجاءت من نوع OLED بحجم 6.5 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بيكسل وتردد 120 هيرتز، وسطوع أعلى يبلغ 3600 nits، مما يسهل القراءة حتى في ضوء الشمس المباشر.

من حيث الأداء، يعمل الجهاز بنظام أندرويد 17 المحدّث، مع معالج Google Tensor G6 الجديد المصنوع بتقنية 2 نانومتر المتقدمة، وهو ما يضمن سرعة معالجة عالية واستهلاكًا أقل للطاقة. يدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للاختيار بسعات تتراوح بين 256 غيغابايت وحتى 1 تيرابايت، مما يوفر مرونة في الاختيار حسب احتياجات المستخدم.

تضم الكاميرا الخلفية ثلاث عدسات برقة (48 + 10.8 + 10.5) ميغابيكسل، وتتضمن عدسة تقريب telephoto وعدسة زاوية عريضة ultrawide لتغطية نطاق واسع من حالات الاستخدام. الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل، وقادرة على تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

دعّمت غوغل الجهاز بمجموعة كاملة من تقنيات الاتصال، منها منفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للشبكات الخلوية، وتقنية Bluetooth 6.0 لأحدث إصدارات معيار البلوتوث. يحتوي على ماسح بصمات أصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.2، وميزة طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية للحالات الطارئة.

بطارية الجهاز بسعة 4806 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط عبر السلك، والشحن اللاسلكي بقوة 25 واط، مما يوفر خيارات شحن متعددة حسب احتياجات المستخدم الفورية.

يأتي إطلاق Pixel 11 Pro Fold وسط تنافس متنام في سوق الهواتف القابلة للطي، حيث لم تعد سامسونغ الوحيدة في هذا الفئة. تسعى شركات أخرى مثل Realme و Lava الهندية إلى دخول السوق بأجهزة منافسة، مما يشير إلى نمو متوقع في الطلب على هذه النوعية من الهواتف الذكية المتطورة.

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