علماء روس يطورون محفزًا كيميائيًا يحوّل النفايات البلاستيكية إلى وقود قابل للاستخدام

وكالات /سما/

نوفوسيبيرسك/سما- حصلت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية على براءة اختراع لطريقة مبتكرة تتمثل في صنع محفز كيميائي متطور يُستخدم في تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود يصلح للعمل مع أنواع متعددة من المحركات، بحسب بيان رسمي صادر عن الجامعة.

أشار البيان إلى أن فريق البحث بالجامعة تعاون في هذا المشروع مع متخصصين من الأكاديمية الروسية للعلوم، حيث وحّدت الجهود بين الباحثين والطلاب والدراسات العليا لإرساء "عملية معقدة تقنيا وكثيفة المعرفة، تتمثل في التحويل التحفيزي لمنتجات التحلل الحراري للنفايات البلاستيكية".

من المقرر إنتاج هذا المحفز في مختبر متطور صُمم خصيصًا للغرض ضمن المركز العلمي والبحثي الجديد بالجامعة، وهو أحد منشآت المرحلة الثانية من المسجد الأقصى المبارك الجامعي الحديث. وقد خضعت التقنية لاختبارات مخبرية ناجحة، وتُطبق حاليًا بشكل عملي في مصانع شركة "أونيوم بلس" الموجودة بموسكو، الشريك الصناعي الرئيسي للمشروع.

أوضحت الجامعة أن هذا التطور يتسم بصفة "فريد من نوعه" في السوق، إذ يختلف جوهريًا عن المحفزات التقليدية المستخدمة في معالجة المواد الأولية البترولية. طوّر الباحثون مجموعة متكاملة من المحفزات التي تستطيع، استنادًا إلى تركيبة زيت التحلل الحراري للنفايات، تحويله إلى وقود صالح للمحركات، بما في ذلك وقود الطائرات.

صُمم المحفز حاليًا للعمل مع مواد نموذجية تمثل مزيجًا من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، بيد أن المرحلة القادمة من التطوير تتطلب تكييف التقنية للعمل مع مواد حقيقية، وهي زيت التحلل الحراري المستخلص من النفايات البلاستيكية المتراكمة في مكبات النفايات البلدية بعد معالجتها حراريًا في منشآت صناعية متخصصة بعملية التحلل الحراري.

يأتي هذا الابتكار ضمن سلسلة من التطورات التقنية التي حققتها المؤسسات البحثية الروسية مؤخرًا في مجالات متنوعة. ابتكر باحثون من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومعهد "سكولتيخ" خوارزمية جديدة لتعزيز استقرار الطائرات المسيرة المصغرة المزودة بأجنحة خفاقة. وطور علماء من جامعة بيرم التقنية نموذجًا يتنبأ بمتوسط العمر المتوقع بدقة تصل إلى 99.7%، فيما ابتكر فريق من جامعة فولغوغراد التقنية مطاطًا جديدًا قادرًا على امتصاص الحرارة أثناء التشغيل في ظروف درجات حرارة مرتفعة جدًا.

من جانب آخر، طوّر علماء جامعة أوسيتيا الشمالية محفزًا غير سام لشطر المنتجات النفطية والبلاستيك لا مثيل له في السوق العالمية، بينما ابتكر باحثون من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التكنولوجية مولدًا يسمح بإنتاج مادة ماصة في موقع تسرب المنتجات النفطية، يمكن استخدامه في مصافي النفط وفي تجميع المعادن والسوائل السامة.