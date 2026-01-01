لطيفة تنضم رسمياً إلى أكاديمية تصنيف موسيقى غرامي العالمية

وكالات /سما/

حققت الفنانة التونسية لطيفة إنجازاً جديداً في مسيرتها الفنية، بانضمامها الرسمي إلى عضوية أكاديمية تسجيلات الموسيقى العالمية (Recording Academy)، المؤسسة المسؤولة عن تنظيم جوائز غرامي الشهيرة عالمياً.

يعني هذا الانضمام دخولها إلى مجتمع عالمي متخصص يضم أبرز الفنانين وصناع الأغاني والموسيقيين والمتخصصين في صناعة الموسيقى حول العالم، ما يمنح تجربتها الفنية منصة أوسع للمشاركة والتواصل في المشهد الموسيقي الدولي، خاصة أن جوائز غرامي تُعتبر من أرقى الجوائز الموسيقية وأكثرها نفوذاً على المستوى العالمي.

وفي السياق الفني، أطلقت لطيفة مؤخراً 6 أغنيات جديدة من ألبومها الحالي، ضمن إطار إطلاق تدريجي للمشروع، لتضاف إلى أغنيتيها السابقتين "شبهي بالملّي" و"أنا بعجبني"، ليرتفع إجمالي الأغنيات المطروحة من الألبوم إلى 8 أغنيات من مجموع 13 أغنية، وقد استقبلت هذه الإصدارات الجديدة تفاعلاً ملحوظاً على منصات البث الموسيقي والمنصات الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

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