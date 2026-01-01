  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنانة التونسية

خبر : لطيفة تنضم رسمياً إلى أكاديمية تصنيف موسيقى غرامي العالمية

الجمعة 14 أغسطس 2026 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لطيفة تنضم رسمياً إلى أكاديمية تصنيف موسيقى غرامي العالمية



وكالات /سما/

حققت الفنانة التونسية لطيفة إنجازاً جديداً في مسيرتها الفنية، بانضمامها الرسمي إلى عضوية أكاديمية تسجيلات الموسيقى العالمية (Recording Academy)، المؤسسة المسؤولة عن تنظيم جوائز غرامي الشهيرة عالمياً.

يعني هذا الانضمام دخولها إلى مجتمع عالمي متخصص يضم أبرز الفنانين وصناع الأغاني والموسيقيين والمتخصصين في صناعة الموسيقى حول العالم، ما يمنح تجربتها الفنية منصة أوسع للمشاركة والتواصل في المشهد الموسيقي الدولي، خاصة أن جوائز غرامي تُعتبر من أرقى الجوائز الموسيقية وأكثرها نفوذاً على المستوى العالمي.

وفي السياق الفني، أطلقت لطيفة مؤخراً 6 أغنيات جديدة من ألبومها الحالي، ضمن إطار إطلاق تدريجي للمشروع، لتضاف إلى أغنيتيها السابقتين "شبهي بالملّي" و"أنا بعجبني"، ليرتفع إجمالي الأغنيات المطروحة من الألبوم إلى 8 أغنيات من مجموع 13 أغنية، وقد استقبلت هذه الإصدارات الجديدة تفاعلاً ملحوظاً على منصات البث الموسيقي والمنصات الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

#الفنانة لطيفة #جوائز غرامي #موسيقى عالمية

الأكثر قراءة اليوم

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في كتائب القسام تتهمه باحتجاز إسرائيليين

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر

زلزال سياسي في تل أبيب.. آيزنكوت يحذر من هجوم وشيك لحماس ويحمل نتنياهو المسؤولية

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

الأخبار الرئيسية

أكسيوس: اتصالات أمريكية سرية مع المعارضة الإسرائيلية.. ونتنياهو يواجه أخطر تراجع في شعبيته

نعيم قاسم للسلطة اللبنانية: لن نستسلم وسنقاتل حتى آخر قطرة دم

IMG_6144

"الضم" بدأ.. إسرائيل تسحب الضفة من يد الجيش وتضعها تحت سلطة الشرطة ..

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر