الفنانة مي عمر تعلن اسم مسلسلها برمضان 2027

وكالات /سما/

استقرت الفنانة المصرية مي عمر على اسم مسلسلها الجديد المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، حيث سيحمل العمل عنوان «حليمة جبران»، وهو اسم الشخصية الرئيسية التي ستجسدها الفنانة خلال أحداث المسلسل في تجربة درامية جديدة.

ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الدراما الاجتماعية، ويتضمن 30 حلقة، وقد اختارت العاملة على المشروع فريقًا متميزًا حيث يقف على التأليف مهاب طارق، بينما يتولى الإخراج محمد بكير، وتحت الإنتاج حسن عسيري. سيتم بث المسلسل عبر قناة إم بي سي ومنصة شاهد خلال موسم رمضان 2027، علمًا بأن الشركة المنتجة ستعلن تدريجيًا خلال الفترة المقبلة عن باقي أبطال العمل وتفاصيل الشخصيات والأحداث بالتزامن مع بدء مراحل التصوير.

يأتي هذا المسلسل ضمن مسار متتالي لحضور مي عمر في الموسم الرمضاني، حيث تواصل من خلال «حليمة جبران» منافستها الدرامية للعام الرابع على التوالي. بدأت هذه المسيرة مع مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي عُرض في رمضان 2024، تلاه مسلسل «إش إش» في رمضان 2025، ثم مسلسل «الست موناليزا» الذي شهد عرضه في موسم رمضان 2026.

جسدت مي عمر في «الست موناليزا»، وهي أحدث أعمالها الدرامية قبل هذا الإعلان، شخصية رئيسية عبر 15 حلقة. قام بتأليف المسلسل محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، وضم فريق البطولة إلى جانب مي عمر كلًا من أحمد مجدي، سوسن بدر، إنجي المقدم، شيماء سيف، وفاء عامر، جوري بكر، مريم الجندي، محمد محمود، هدير عبد الناصر، وحازم إيهاب.

بالتوازي مع التحضيرات للمشروع الدرامي الجديد، يعرض حاليًا للفنانة في دور السينما فيلم «شمشون ودليلة»، الذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي. يشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي، عصام السقا، محمد ثروت، أحمد الرافعي، أحمد عصام السيد، سامي مغاوري، وريتال عبد العزيز. من تأليف محمود حمدان وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

يدور فيلم «شمشون ودليلة» في إطار أكشن ومطاردات مع لمسات كوميدية، حيث يلتقي شخصا شمشون، الذي يجسد دوره أحمد العوضي، ودليلة، التي تلعب دورها مي عمر، في ظروف استثنائية خلال سعيهما للاستحواذ على ألماسة ثمينة تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار لصالح جهات مختلفة، وكل منهما لديه دافع خاص للحصول على الألماسة.

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