ميريام فارس تحيي حفلاً جماهيريًا بمهرجان مالمو في السويد

وكالات /سما/

مالمو/سما- أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلاً جماهيريًا ضمن فعاليات مهرجان مالمو في السويد يوم 9 آب/أغسطس، قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها بصيغة استعراضية جمعت بين الفن الغنائي والحركة الراقصة.

شاركت ميريام، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، مجموعة من الصور الموثقة لحفلها، معلقة عليها: "لحظات وذكريات جديدة خلقناها سوا، ونجاح جديد بزيده على هالمسيرة الحلوة". وعكست الصور حضورًا جماهيريًا ملحوظًا وأجواءً احتفالية متميزة خلال الفعالية الفنية.

من بين الأغاني التي قدمتها فارس خلال حفل مالمو، أغنية "ما بتعرفني" التي أطلقتها الفنانة اللبنانية في تموز/يوليو الماضي. وصفت فارس هذه الأغنية بأنها "جرعة من الفرح والضحك على الطريقة اللبنانية"، وأشارت إلى أنها اختارت فيها "الكلمة اللبنانية المحكية، البسيطة والعفوية" التي مزجتها بـ"الإيقاع الفولكلوري المقسوم النابع من نبض الشارع الشعبي المصري".

حملت أغنية "ما بتعرفني" توقيع فريق إنتاجي متخصص، إذ قامت ميريام بالإنتاج، بينما عمل أحمد ماضي على كتابة الكلمات، ويحيى الحسن على الألحان، وهاني يعقوب على التوزيع الموسيقي. وعكست الأغنية رؤية فنية تجمع بين الموسيقى الشعبية المصرية والتعبير اللبناني المعاصر.

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