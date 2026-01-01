  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حفل ناجح للفنانة

خبر : ميريام فارس تحيي حفلاً جماهيريًا بمهرجان مالمو في السويد

الجمعة 14 أغسطس 2026 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميريام فارس تحيي حفلاً جماهيريًا بمهرجان مالمو في السويد



وكالات /سما/

مالمو/سما- أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلاً جماهيريًا ضمن فعاليات مهرجان مالمو في السويد يوم 9 آب/أغسطس، قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها بصيغة استعراضية جمعت بين الفن الغنائي والحركة الراقصة.

شاركت ميريام، عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، مجموعة من الصور الموثقة لحفلها، معلقة عليها: "لحظات وذكريات جديدة خلقناها سوا، ونجاح جديد بزيده على هالمسيرة الحلوة". وعكست الصور حضورًا جماهيريًا ملحوظًا وأجواءً احتفالية متميزة خلال الفعالية الفنية.

من بين الأغاني التي قدمتها فارس خلال حفل مالمو، أغنية "ما بتعرفني" التي أطلقتها الفنانة اللبنانية في تموز/يوليو الماضي. وصفت فارس هذه الأغنية بأنها "جرعة من الفرح والضحك على الطريقة اللبنانية"، وأشارت إلى أنها اختارت فيها "الكلمة اللبنانية المحكية، البسيطة والعفوية" التي مزجتها بـ"الإيقاع الفولكلوري المقسوم النابع من نبض الشارع الشعبي المصري".

حملت أغنية "ما بتعرفني" توقيع فريق إنتاجي متخصص، إذ قامت ميريام بالإنتاج، بينما عمل أحمد ماضي على كتابة الكلمات، ويحيى الحسن على الألحان، وهاني يعقوب على التوزيع الموسيقي. وعكست الأغنية رؤية فنية تجمع بين الموسيقى الشعبية المصرية والتعبير اللبناني المعاصر.

اقرأ أيضًا:

#ميريام فارس #الفنون #السويد

الأكثر قراءة اليوم

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في كتائب القسام تتهمه باحتجاز إسرائيليين

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر

زلزال سياسي في تل أبيب.. آيزنكوت يحذر من هجوم وشيك لحماس ويحمل نتنياهو المسؤولية

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

الأخبار الرئيسية

أكسيوس: اتصالات أمريكية سرية مع المعارضة الإسرائيلية.. ونتنياهو يواجه أخطر تراجع في شعبيته

نعيم قاسم للسلطة اللبنانية: لن نستسلم وسنقاتل حتى آخر قطرة دم

IMG_6144

"الضم" بدأ.. إسرائيل تسحب الضفة من يد الجيش وتضعها تحت سلطة الشرطة ..

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر