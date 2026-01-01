  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فنانة مصرية

خبر : هالة صدقي: إصابة في الكتف جراء سقوط بالمنزل

الجمعة 14 أغسطس 2026 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هالة صدقي: إصابة في الكتف جراء سقوط بالمنزل



وكالات /سما/

القاهرة/سما- تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ تعرض الممثلة المصرية هالة صدقي لحادث منزلي، حيث أشارت التقارير إلى سقوطها على السلم داخل منزلها، ما أسفر عن إصابتها في منطقة الكتف. غير أن الفنانة لم تصدر أي تصريح رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

تشارك هالة صدقي حالياً ببطولة مسلسل "إش إش"، وهو عمل درامي من تأليف وإخراج محمد سامي، يضم فريقاً تمثيلياً قوياً يشمل الممثلة مي عمر، والممثل ماجد المصري، والفنانة إنتصار، وكل من إدوارد ودينا وشيماء سيف وطارق النهري وعصام السقا وعلاء مرسي ومحمد الشرنوبي وندى موسى وإيهاب فهمي وحمدي هيكل وأحمد عبدالله.

يضم المسلسل أيضاً مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم الممثل محمد ممدوح وخالد الصاوي وكريم فهمي ومحمد عبدالرحمن وأحمد زاهر. ولم تُعلن الممثلة هالة صدقي حتى الآن عن أي تأثيرات محتملة للحادثة على مسارها الفني أو مشاركتها في المشاريع الجارية.

#هالة صدقي #الفن المصري #مسلسل إش إش

الأكثر قراءة اليوم

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في كتائب القسام تتهمه باحتجاز إسرائيليين

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر

زلزال سياسي في تل أبيب.. آيزنكوت يحذر من هجوم وشيك لحماس ويحمل نتنياهو المسؤولية

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

الأخبار الرئيسية

أكسيوس: اتصالات أمريكية سرية مع المعارضة الإسرائيلية.. ونتنياهو يواجه أخطر تراجع في شعبيته

نعيم قاسم للسلطة اللبنانية: لن نستسلم وسنقاتل حتى آخر قطرة دم

IMG_6144

"الضم" بدأ.. إسرائيل تسحب الضفة من يد الجيش وتضعها تحت سلطة الشرطة ..

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر