هالة صدقي: إصابة في الكتف جراء سقوط بالمنزل

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ تعرض الممثلة المصرية هالة صدقي لحادث منزلي، حيث أشارت التقارير إلى سقوطها على السلم داخل منزلها، ما أسفر عن إصابتها في منطقة الكتف. غير أن الفنانة لم تصدر أي تصريح رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

تشارك هالة صدقي حالياً ببطولة مسلسل "إش إش"، وهو عمل درامي من تأليف وإخراج محمد سامي، يضم فريقاً تمثيلياً قوياً يشمل الممثلة مي عمر، والممثل ماجد المصري، والفنانة إنتصار، وكل من إدوارد ودينا وشيماء سيف وطارق النهري وعصام السقا وعلاء مرسي ومحمد الشرنوبي وندى موسى وإيهاب فهمي وحمدي هيكل وأحمد عبدالله.

يضم المسلسل أيضاً مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم الممثل محمد ممدوح وخالد الصاوي وكريم فهمي ومحمد عبدالرحمن وأحمد زاهر. ولم تُعلن الممثلة هالة صدقي حتى الآن عن أي تأثيرات محتملة للحادثة على مسارها الفني أو مشاركتها في المشاريع الجارية.