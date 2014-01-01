انتظام الوجبات الغذائية ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية

وكالات /سما/

أظهرت دراسة حديثة أن تنظيم الوجبات الغذائية اليومية وانتظامها يؤثر بشكل مباشر على الصحة النفسية للإنسان، لا على صحته الجسدية فحسب، حيث يترتب على عدم الالتزام بمواعيد محددة للأكل تداعيات نفسية قد لا يتوقعها الكثيرون.

أجرى فريق بحثي من مستشفى "سيول سانت ماري" في كوريا الجنوبية فحصاً شاملاً لعلاقة انتظام تناول الطعام بظهور أعراض الاكتئاب. قاد البروفيسورة تاي هي-جين من مركز تعزيز الصحة مدى الحياة الدراسة التي غطّت بيانات 21 ألف و568 شخصاً كورياً بالغاً، استُمدت من "المسح الوطني الكوري لفحص الصحة والتغذية" في الفترة بين عامي 2014 و2022.

أكّدت الدراسة المنشورة في مجلة "الاضطرابات الوجدانية" المتخصصة وجود صلة واضحة بين عادات الأكل غير المنتظمة وأعراض الاكتئاب. أوضحت النتائج أن البالغين الذين يتناولون وجباتهم الرئيسية بلا انتظام يواجهون خطراً أعلى بمعدل 1.55 مرة للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بمن يلتزمون بجداول غذائية منتظمة.

ظلت هذه النتيجة ثابتة حتى عند مراعاة متغيرات أخرى مثل مستوى الدخل والتحصيل التعليمي والتدخين وتناول الكحول والنشاط البدني والأمراض المزمنة الموجودة. يصنف الباحثون أي وجبة تُتناول بتكرار أقل من خمس مرات أسبوعياً ضمن فئة الوجبات "غير المنتظمة".

ظهر تأثر واضح إضافي عند دراسة تأثير تخطي وجبة الإفطار، حيث أظهرت الدراسة ارتباطاً أقوى بين تجاهل هذه الوجبة بشكل منتظم وزيادة خطر الاكتئاب. يعود السبب في ذلك إلى دور وجبة الصباح في التأثير على الإيقاع اليومي للعمليات الأيضية وفي الحفاظ على التوازن في إفراز السيروتونين والكورتيزول. السيروتونين ناقل عصبي وهرمون معروف باسم "هرمون السعادة" يساهم في تنظيم المزاج، بينما الكورتيزول هو الهرمون الأساسي المسؤول عن إدارة التوتر في الجسم.

أشارت التحليلات المفصلة حسب الجنس ونمط الحياة إلى أن تأثير عدم انتظام الطعام كان أكثر حدة لدى الرجال والمدخنين والأشخاص الذين يتناولون طعامهم في ساعات متقدمة من الليل.

أظهرت الدراسة أيضاً أن التنوع الغذائي يلعب دوراً تخفيفياً من الآثار السلبية للاكتئاب. اعتمد الفريق على ست فئات غذائية في التقييم وهي الحبوب والخضروات والفواكه واللحوم والبقوليات والمكسرات ومنتجات الألبان. كشفت النتائج أن اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن يقلل من تأثير الأكل غير المنتظم في رفع مخاطر الاكتئاب، بينما الأشخاص الذين لا يتبعون نمطاً صحياً ومتنوعاً يعانون من أعراض أشد.

قالت البروفيسورة تاي في تصريح لها: "تؤكد هذه البيانات الواسعة أن جودة الطعام، بالإضافة إلى انتظام تناوله، أمران ضروريان للحماية من الاكتئاب". وأضافت: "الالتزام بوجبات منتظمة، وعدم إهمال وجبة الإفطار، وتناول مجموعة متنوعة من المجموعات الغذائية، يمكن أن تكون خطوات عملية للوقاية من الاكتئاب في الحياة اليومية".

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