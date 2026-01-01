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سرقة في دمشق

خبر : الإعلامي محمد الأصيل يكشف عن سرقة منزله بدمشق وخسارة نصف مليون دولار

الجمعة 14 أغسطس 2026 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي محمد الأصيل يكشف عن سرقة منزله بدمشق وخسارة نصف مليون دولار



وكالات /سما/

دمشق/سما- أعلن الإعلامي السوري محمد الأصيل تعرض منزله في مدينة دمشق لعملية سرقة في وضح النهار، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب إفادة الأصيل، تمكن اللصوص من الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى نحو نصف مليون دولار أمريكي.

أضاف الإعلامي السوري أن المنزل لم يقتصر على تعرضه للسرقة فحسب، بل تعرض أيضاً للحريق، إلا أن تفاصيل الأضرار الناجمة عن الحريق وملابسات وقوعه لا تزال تحتاج إلى توثيق وتأكيد رسمي من الجهات المختصة. وفي أعقاب الحادثة، وجّه الأصيل نداء إلى وزارة الداخلية السورية بضرورة التحرك الفوري للقبض على الجناة وتوقيفهم.

في الوقت الراهن، لم تُفصح التحريات الأولية عن هوية المتورطين في الحادثة أو الطريقة التي استطاعوا بها الدخول إلى المنزل. كما لم تتوفر حتى الآن أي معلومات رسمية موثّقة حول توقيف أي مشتبه بهم أو استعادة الأموال المسروقة من قبل السلطات.

تأتي هذه الحادثة وسط مطالبات متزايدة بكشف كافة ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها. إلا أن قيمة المبلغ المسروق والتفاصيل الكاملة المتعلقة بحريق المنزل تبقى حالياً منسوبة فقط إلى إفادة الإعلامي والمصادر التي تناقلتها، في انتظار صدور بيانات رسمية تؤكد هذه الوقائع.

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