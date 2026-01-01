تحذيرات من «سيناريو الرعب».. نتنياهو قد يتخذ قرارًا غير متوقع بعد تمهيدية «الليكود»

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لما وصفته بـ”سيناريو الرعب” بشأن الانتخابات التمهيدية لحزب “الليكود” الذي يرأسه.

وحسب “معاريف”، عقد نتنياهو خلال اليومين الماضيين جولة من المحادثات الشخصية مع أعضاء الكنيست الحاليين عن حزب “الليكود”، وذلك على خلفية التقديرات داخل الحزب التي تشير إلى أن عددا ليس بقليل منهم قد يجدون أنفسهم خارج المقاعد المضمونة الفوز في القائمة المقبلة بعد الانتخابات التمهيدية.

وصرحت مصادر في “الليكود” للصحيفة بأن نتنياهو، خلافا للتقديرات التي ترددت، لا يعرض خلال المحادثات أي مناصب ولا يقدم أي وعد بالتعويض لمن قد يخسر في هذه الانتخابات.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو يجري مع أعضاء الكنيست “أحاديث شخصية وعميقة”، وذلك من بين أمور أخرى للاستعداد مسبقا لكيفية التعامل معهم في “اليوم التالي” للانتخابات التمهيدية.

وتكمن خلف هذه المحادثات أيضا مخاوف سياسية، إذ يُخشى، وفق “معاريف”، من أن يتحول أعضاء الكنيست الذين سيخسرون في الانتخابات التمهيدية ويخرجون من القائمة ويشعرون بالإحباط، إلى هدف لمحاولي استقطابهم للقيام بتحرك ضد نتنياهو حتى قبل الانتخابات العامة، بما في ذلك سيناريو حجب الثقة البنّاء.

وسيستمر أولئك النواب في ممارسة مهامهم في الكنيست المنتهية ولايته حتى موعد الانتخابات، حتى بعد علمهم بعدم انتخابهم في موقع مضمون على قائمة “الليكود”. وتُطرح هذه الإمكانية في المحادثات الداخلية المحيطة بنتنياهو، رغم عدم وجود أي مؤشر في هذه المرحلة على وجود تحرك منظم يجري تبلوره.

بالتوازي مع ذلك، تُقدر مصادر في “الليكود” أن نتنياهو قد يُقدم بعد الانتخابات التمهيدية على خطوة مفاجئة ويتنازل عن جزء كبير من المقاعد المخصصة للتعيين المباشر المتاحة له.

واوضحت المصادر لـ”معاريف”، أن أحد الاعتبارات الرئيسية لذلك هو الصعوبة التي قد تنشأ في إقرار هذه المقاعد المحجوزة داخل الأمانة العامة لحزب “الليكود” بعد الانتخابات التمهيدية، فجميع أعضاء الكنيست الحاليين عن “الليكود” هم أعضاء في الأمانة العامة للحزب التي تضم نحو 100 عضو، وبالتالي سيحتفظ النواب الذين سيخسرون في “الانتخابات التمهيدية بنفوذ سياسي كبير داخل هذه المؤسسة المنوط بها التصويت على المقاعد المحجوزة”.

وقد تعارض مجموعة من النواب الذين فقدوا مقاعدهم في القائمة إدخال شخصيات إضافية عبر التعيين المباشر على حساب الفائزين في الانتخابات التمهيدية.

ووفق ما صرحت به المصادر ذاتها للصحيفة، فإن الأمر يتعلق بجولة واسعة تشمل كافة أعضاء الكنيست الحاليين “من الأول وحتى الأخير”. إذ يجري نتنياهو محادثات “فردية”، متفقدا نشاطهم والقضايا التي يعالجونها والاحتياجات المناطقية التي يطرحونها.

وتركز هذه المحادثات على أعضاء الكنيست الحاليين فقط دون المرشحين الجدد في الانتخابات التمهيدية. ووفقا للتقديرات داخل “الليكود”، يدرك نتنياهو أن الانتخابات التمهيدية القادمة قد تُخرج سلسلة من أعضاء الكنيست الحاليين من المقاعد المضمونة الفوز، إذ إن الازدحام الشديد في القائمة، وعدد أعضاء الكنيست والوزراء المتنافسين، والمقاعد المخصصة للمناطق والمقاعد المحجوزة للتعيين المباشر، تُقلص بشكل كبير عدد الأماكن المتاحة للفائزين على القائمة الوطنية.

كما أن القرار بعدم السماح لأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين بالترشح عن المناطق، أغلق أمامهم مسارا إضافيا كان بإمكانه تخفيف الازدحام في القائمة الوطنية.