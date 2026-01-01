4 طرق طبيعية لتنظيف رأس الدش المسدود

وكالات /سما/

عندما تلاحظين ضعفًا في تدفق الماء من رأس الدش أثناء الاستحمام، غالبًا ما يكون السبب تجمع الرواسب المعدنية والجير في الفتحات. لحسن الحظ، توجد عدة حلول منزلية آمنة وفعالة بدلاً من شراء منظفات كيماوية قوية.

الخل الأبيض المقطر من أكثر الحلول فعالية لأنه حمض طبيعي يذيب الرواسب المعدنية والصدأ وبقايا الصابون. يمكنك نقع رأس الدش في كيس بلاستيكي مملوء بالخل طوال الليل، أو فك الرأس ونقعه في وعاء به خل لعدة ساعات، ثم شطف الفتحات جيدًا قبل إعادة التوصيل.

إذا كنت تفضلين طريقة ميكانيكية بسيطة، استخدمي عود أسنان أو دبوس رفيع لإزالة التراكمات من الفتحات الصغيرة. احرصي على الحذر عند إدخال الأداة لتجنب إلحاق الضرر برأس الدش.

صودا الخبز مادة كاشطة لطيفة تفتت الأوساخ بفعالية. اخلطيها بقليل من الماء حتى تتكون عجينة، ثم ادعكي فتحات الرأس بها، أو انقعي الرأس في محلول صودا الخبز والماء لبضع ساعات.

عصير الليمون الحمضي أيضًا يزيل الرواسب المعدنية بشكل طبيعي. ضعي الملح على نصف ليمونة واستخدميها لفرك الفتحات مباشرة، ثم شغلي الدش على درجة حرارة عالية بضع دقائق لإزالة البقايا.

إذا استمرت مشكلة انخفاض ضغط الماء حتى بعد التنظيف، فقد لا تكون المشكلة في رأس الدش وحده. قد تكون هناك أنظمة سباكة أو منظمات ضغط تحتاج إلى فحص احترافي من سباك متخصص للتأكد من سلامة نظام إمدادات المياه بالكامل.