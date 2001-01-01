نيكول كيدمان: كل طلاق جديد وتجربة مختلفة

وكالات /سما/

تكشف النجمة الأسترالية نيكول كيدمان (59 عاماً) في حوار حديث مع مجلة بريتيش فوج، عن تفاصيل نادرة حول تجربتي زواجها الذي اختتمت كل منهما بطلاق، وكيفية تعاملها مع مشاعر الانفصال في كل مرة بطريقة مختلفة تماماً.

بدأت تجربتها الزوجية الأولى حين كانت في الثانية والعشرين من العمر، عندما تزوجت من الممثل الأمريكي توم كروز عام 1990 بعد لقائهما على موقع تصوير فيلم "أيام الرعد". استمر الزواج 11 عاماً قبل طلاقهما الرسمي عام 2001، وأنجبا خلاله طفلين بالتبني هما إيزابيلا (33 عاماً) وكونور (31 عاماً).

كشفت كيدمان أن زواجها المبكر من أحد أكبر نجوم السينما العالمية دفعها إلى دخول عالم الشهرة والأضواء وهي لا تزال في بداية العشرينيات، وأصبحت معروفة أساساً بأنها "زوجة توم" قبل أن تبني هويتها المهنية الخاصة. لكنها أكدت أنها لم تشعر بالندم من هذا الاختيار، مؤكدة أن الحب كان أقوى من أي اعتبارات مهنية أخرى في تلك المرحلة.

بعد انتهاء زواجها من كروز، قضت كيدمان فترة طويلة وحيدة، وهو ما وصفته بأنه ضروري لنموها الشخصي والعاطفي. وفي عام 2006، تزوجت من المغني الأسترالي كيث أوربان، وقالت إنها رأت فيه "حبها الكبير". أنجبا معاً ابنتين هما صنداي روز (18 عاماً) وفيث مارجريت (15 عاماً).

استمر زواج كيدمان وأوربان قرابة 19 عاماً قبل أن يعلنا انفصالهما بشكل مفاجئ في سبتمبر 2025، ثم أُكملت إجراءات الطلاق رسمياً في يناير 2026. وعند سؤالها عما إذا كانت تجربتها الأولى مع الطلاق قد أعدتها للثانية، كانت إجابتها حاسمة: "كل شيء جديد... في كل مرة".

تحدثت كيدمان عن صدمة الانفصال الثاني قائلة: "لم أتوقع هذا. كانت لدي رؤية مختلفة لما ستكون عليه حياتي، ولكن هذا هو واقع حياتي الآن". أضافت أن المستقبل أصبح "مجهولاً تماماً" بالنسبة إليها، وأنها مرت بمرحلة خوف شديد وهشاشة عاطفية.

لكن بدل الاستسلام للقلق، اختارت كيدمان أن تواجه هذه المرحلة "بأمل هائل"، رافضة الانعزال والانكماش على نفسها. أوضحت أنها تعتمد في حياتها على اتباع قلبها ومشاعرها أكثر من التحليل المنطقي، وأنها تسأل نفسها ببساطة: "ما الذي أشعر به هنا؟" قبل اتخاذ خطواتها.

ومع دخولها هذا الفصل الجديد من حياتها، قالت كيدمان إن طريقة تفكيرها تتغير وهي تعيد اكتشاف نفسها. وأوضحت أن "الحياة المدروسة" بالنسبة إليها تعني تجربة الأشياء والفشل والسقوط والنهوض مجدداً، مع الحفاظ على القلب منفتحاً أمام الاحتمالات والحب.