فيديو مصري منتشر بافتراض حقيقيته يكشف عن تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة

وكالات /سما/

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، حيث ادّعى ناشروه أنه يصور واقعة اكتشاف امرأة مصرية لرجل يحاول السطو على منزل عبر شرفته، وتلقى المقطع أكثر من مليون مشاهدة على منصة إكس وحدها، مصحوبًا بموجة من التعليقات الساخرة والردود التي عاملته معاملة الحدث الحقيقي.

يصور المقطع رجلاً يقف على حافة شرفة في طابق مرتفع من إحدى العمارات السكنية، فيما تُسمع امرأة تصوره بهاتفها ثم تخاطبه بالقول: "حضرتك حرامي؟"، وعند سماع السؤال يتجمد الرجل لفترة قصيرة قبل أن يقفز على سقف سيارة بيضاء واقفة أسفل البناية ثم يركض هاربًا بسرعة.

غير أن الفحص البصري الدقيق للفيديو يكشف عددًا من المؤشرات التي تشير إلى أنه من تصنيع رقمي وليس حدثًا فعليًا. من بين هذه المؤشرات عدم حدوث الانبعاج المتوقع في سقف السيارة عند قفز الرجل عليها، وهو ما يحدث حتمًا في الواقع؛ وكذلك ملاحظة تغير غير طبيعي في ملامح الرجل بين لحظات المقطع المختلفة، وعدم الثبات المنطقي لقدميه على حافة الشرفة، مع وجود تشوهات طفيفة في خصائص المشهد العام خلال حركة الكاميرا.

وعندما تم تحليل المقطع باستخدام أداة Hive Moderation المتخصصة في كشف المواد المصورة المُنشأة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أظهرت النتائج أن الفيديو مُنتج باستخدام تلك التقنيات بنسبة تصل إلى 99.9%، مما يؤكد طبيعته الاصطناعية بشكل قاطع.

وقد لاحظ بعض متابعي الفيديو الفيروسي أن فكرة إنتاجه قد تستند إلى مقطع حقيقي بُثّ للتداول في مارس/آذار 2021، حيث ظهرت فيه امرأة تبدو من لهجتها أنها سودانية الجنسية وهي توجه كاميرا هاتفها نحو شخص يحاول الصعود إلى شرفة، وتسأله بنفس الصيغة تقريبًا: "لو سمحت أنت حرامي؟"، مما يشير إلى أن صانعي الفيديو المزيف استعاروا الفكرة من حادثة حقيقية قديمة لإنتاج نسخة اصطناعية معاصرة.

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