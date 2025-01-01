وائل كفوري يحتفل بعمادة ابنته كلوفي في حفل باذخ

وكالات /سما/

بيروت/سما- نشر الفنان اللبناني وائل كفوري عبر حسابه على إنستغرام يوم الخميس مقطع فيديو يوثق احتفالًا عائليًا بمناسبة عمادة ابنته كلوفي، في حفل شهد حضور زوجته شانا.

ظهر كفوري في الفيديو وهو يحمل ابنته في ذراعيه، متشاركًا مع زوجته في قطع كعكة احتفالية ضخمة بهذه المناسبة. احتفل الفنان بلحظته الخاصة معبرًا عن شعوره قائلًا: "قلبي يفيض فرحًا".

تُعتبر كلوفي الابنة الثالثة للفنان اللبناني، والأولى من زوجته شانا عبّود. وكان كفوري قد أعلن عن ولادتها في آب/أغسطس 2025. بالإضافة إلى كلوفي، لديه ابنتان آخريان هما ميشيل وميلانا من زوجته السابقة أنجيلا بشارة.

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