وزارة الصحة المصرية تتابع إصابات حادث أرابيلا بلازا

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن مراقبة مستمرة لتداعيات حادث وقع في مول أرابيلا بلازا بشارع جمال عبدالناصر في الحي الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، مساء يوم الخميس 13 آب/أغسطس 2026، حيث ترتب عليه وقوع إصابات ووفيات.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن فرق الإسعاف المصرية حضرت إلى موقع الحادث بـ 8 سيارات إسعاف، وتمكنت من إنقاذ المصابين وتقديم الإجراءات الإسعافية الأولية لهم في الموقع. وأشار إلى أن 11 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما نُقل 6 مصابين آخرين إلى عدد من المستشفيات الأخرى القريبة من موقع الحادث.

جرى تقديم الخدمات الطبية والفحوصات المتخصصة للمصابين جميعهم، مع الحرص على متابعة حالتهم الصحية بدقة وملازمة تطورات حالاتهم. وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، قدمت الوزارة العزاء والمواساة لأسر الثلاثة المتوفين الذين فقدوا حياتهم في الحادث.

أعلنت وزارة الصحة المصرية التزامها برفع درجات الاستعداد في كافة المنشآت الصحية القريبة من موقع الحادث، وذلك تحسبًا لأي مستجدات طارئة. وقالت الوزارة إنها ستستمر في التنسيق الوثيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما فيها غرفة الطوارئ المركزية والإدارة المركزية للرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف المصرية والجهات الطبية ذات الصلة، لضمان تحديث البيانات بشكل مستمر وفقًا لآخر المعلومات الواردة من الميدان.

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