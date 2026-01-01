ضبط شحنة كوكايين تحمل صورة هالاند بحوالي 363 كيلوغراماً على حدود الإكوادور

وكالات /سما/

الإكوادور/سما- عُثرت سلطات الإكوادور على شحنة كوكايين تزن حوالي 363 كيلوغراماً (أكثر من 800 رطل) مطبوعاً على أغلفتها صورة نجم كرة القدم النرويجي إيرلينغ هالاند، وذلك بعد ضبطها على الحدود بين الإكوادور وكولومبيا.

وأفادت شرطة الإكوادور بأن عناصر مكافحة المخدرات رصدوا شاحنة "مشبوهة" أثناء عملية تفتيش، أسفرت عن اكتشاف 370 رزمة من المخدرات مخبأة تحت مقطورة الشاحنة تحمل صورة هالاند. ولم يقدم سائق الشاحنة، الذي تم اعتقاله، أي تفسير لوجود تلك الملصقات على الشحنة.

وتتفاوت تقديرات قيمة الشحنة بين المصادر؛ حيث أشارت بعضها إلى قيمتها بأكثر من 11 مليون دولار في الولايات المتحدة، بينما قدّرتها مصادر أخرى بحوالي 17 مليون يورو.

وتُعتبر الإكوادور مركزاً لوجستياً رئيسياً في عمليات تهريب المخدرات، خاصة على الحدود مع كولومبيا التي تشتهر بإنتاج الكوكايين على نطاق واسع.

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