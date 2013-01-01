كاريك يطالب يونايتد بمزيد من الصفقات لمجاراة منافسي اللقب

وكالات /سما/

لندن/سما- طالب مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد، إدارة النادي بتسريع وتيرة الانتقالات الصيفية وتعزيز صفوف الفريق بلاعبين إضافيين، وسط إنفاق كبير من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح كاريك أن الـ 85 مليون جنيه إسترليني التي أنفقها يونايتد حتى الآن للتعاقد مع أندريه سانتوس ويوري تيليمانس وكارل دارلو لا تكفي لضمان المنافسة القوية، خاصة مع مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كاريك في تصريحات صحافية الخميس: «أبرمنا صفقات جيدة جداً وتعاقدنا مع لاعبين من أعلى مستوى، ونحن سعداء بذلك، لكننا نريد دائماً التطور. نريد المزيد ونحتاج إلى المزيد»، مؤكداً استمرار البحث عن تدعيمات إضافية.

وأقر المدرب الإنجليزي بأنه لا يملك تفسيراً واضحاً لعدم مجاراة يونايتد منافسيه في حجم الإنفاق، مشدداً على أن الجهاز الفني سيسعى لتحقيق أقصى استفادة من العناصر المتاحة حالياً.

وأضاف: «المال يبقى مالاً، وأنا أتفهم ذلك. لكن الأمر يتعلق في النهاية بكرة القدم. بالتأكيد الوضع الحالي هو ما هو عليه، سواء تعلق بالأمور المالية أو غيرها. علينا أن نستفيد إلى أقصى حد مما لدينا، لكن يجب أن نواصل الضغط وتجاوز كل الحدود الممكنة حتى نعود إلى طريق الانتصارات».

وحقق كاريك نتائج إيجابية في الموسم الماضي، حيث قاد الفريق إلى المركز الثالث في الدوري بعدما تولى المهمة خلفاً للبرتغالي روبن أموريم، وتم تثبيته مدرباً دائماً للنادي قبل بداية الموسم الحالي.

وتناول كاريك مستقبل ماركوس راشفورد، العائد مؤخراً من فترة إعارة مع برشلونة الإسباني، مؤكداً أن المهاجم الإنجليزي لا يزال عنصراً مهماً في الفريق قادراً على تقديم إضافة فنية مختلفة للمجموعة.

وحول حظوظ يونايتد في المنافسة على اللقب للمرة الأولى منذ 2013، أكد كاريك أن الفريق يمتلك الإمكانات اللازمة، مؤكداً: «بالتأكيد نملك الإمكانات لتحقيق شيء مميز للغاية. لا أتهرب من هذا الأمر، ويجب أن يكون هدفنا تحقيقه»، مشدداً على أن المنافسة على الألقاب يجب أن تبقى الهدف الأساسي لنادٍ بحجم مانشستر يونايتد.

وتجدر الإشارة إلى أن يونايتد لم يسبق له أن دفع أكثر من 89.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب واحد، وهو المبلغ الذي دفعه عام 2016 لضم الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي. وستخوض يونايتد أولى مبارياتها في الدوري أمام هال سيتي في الثاني والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

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