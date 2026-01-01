شاب مصري يُلقى القبض عليه بعد بثه مباشراً يروي فيه تفاصيل قتل شقيقه

وكالات /سما/

المنوفية/سما- ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على شاب في قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بعد أن نشر بثاً مباشراً عبر منصات التواصل الاجتماعي اعترف فيه بقتل شقيقه، وذلك عقب ساعات قليلة من القيام بالبث.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو المنشور في حالة انهيار عاطفي شديد وبكاء متواصل، حيث روى تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى مصرع شقيقه، مؤكداً أثناء البث أنه لم يكن يقصد إلحاق الموت به. وانتشر المقطع على نطاق واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث لفت الأنظار ظهور المتهم في حالة من الاضطراب الشديد والبكاء المستمر.

وبحسب روايته في البث، بدأ الخلاف بين الشقيقين عندما كان المتهم متوجهاً إلى منزله برفقة ابن شقيقه، إلا أن أخاه منعه من الدخول. وأشار إلى وجود نزاعات أسرية سابقة عميقة بينهما، مؤكداً في حديثه أنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل شقيقه أمام أهالي القرية. وقال في البث: "أخويا هو اللي اتعدى عليا في الشارع والناس كانت واقفة وشايفة، وأنا مكنتش أقصد أموته، هو اللي قام يضربني، ولو كان تمكن مني كان موتني".

وأوضح الشاب أن محاولات عديدة جرت لحل النزاع بين الطرفين من خلال جلسات عرفية، لكنها فشلت لأن شقيقه رفض الصلح أو التوصل إلى حل. وأضاف أنه كان يعلم مسبقاً بنوايا شقيقه، قائلاً: "هو كان متربصلي، وكنت عارف إنه هيضربني".

واتهم الشاب أخاه الراحل بارتكاب اعتداءات سابقة على أفراد العائلة، مشيراً إلى أنه اعتدى على زوجته بالضرب وتعرض لشقيقاته بالإيذاء، وطرد إحداهن من منزل العائلة. وأكمل حديثه في البث بالقول: "ولو كنت لحقت أجري كنت جريت"، محاولاً تبرير أفعاله بأنها كانت دفاعاً عن النفس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الشاب بسرعة بعد انتشار البث المباشر، حيث ألقت القبض عليه لمباشرة التحقيقات القانونية في الواقعة وتحديد الظروف والملابسات الكاملة للحادثة.

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