  1. الرئيسية
  2. منوعات

جريمة قتل في مصر

خبر : شاب مصري يُلقى القبض عليه بعد بثه مباشراً يروي فيه تفاصيل قتل شقيقه

الجمعة 14 أغسطس 2026 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب مصري يُلقى القبض عليه بعد بثه مباشراً يروي فيه تفاصيل قتل شقيقه



وكالات /سما/

المنوفية/سما- ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على شاب في قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بعد أن نشر بثاً مباشراً عبر منصات التواصل الاجتماعي اعترف فيه بقتل شقيقه، وذلك عقب ساعات قليلة من القيام بالبث.

وظهر الشاب في مقطع الفيديو المنشور في حالة انهيار عاطفي شديد وبكاء متواصل، حيث روى تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى مصرع شقيقه، مؤكداً أثناء البث أنه لم يكن يقصد إلحاق الموت به. وانتشر المقطع على نطاق واسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث لفت الأنظار ظهور المتهم في حالة من الاضطراب الشديد والبكاء المستمر.

وبحسب روايته في البث، بدأ الخلاف بين الشقيقين عندما كان المتهم متوجهاً إلى منزله برفقة ابن شقيقه، إلا أن أخاه منعه من الدخول. وأشار إلى وجود نزاعات أسرية سابقة عميقة بينهما، مؤكداً في حديثه أنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل شقيقه أمام أهالي القرية. وقال في البث: "أخويا هو اللي اتعدى عليا في الشارع والناس كانت واقفة وشايفة، وأنا مكنتش أقصد أموته، هو اللي قام يضربني، ولو كان تمكن مني كان موتني".

وأوضح الشاب أن محاولات عديدة جرت لحل النزاع بين الطرفين من خلال جلسات عرفية، لكنها فشلت لأن شقيقه رفض الصلح أو التوصل إلى حل. وأضاف أنه كان يعلم مسبقاً بنوايا شقيقه، قائلاً: "هو كان متربصلي، وكنت عارف إنه هيضربني".

واتهم الشاب أخاه الراحل بارتكاب اعتداءات سابقة على أفراد العائلة، مشيراً إلى أنه اعتدى على زوجته بالضرب وتعرض لشقيقاته بالإيذاء، وطرد إحداهن من منزل العائلة. وأكمل حديثه في البث بالقول: "ولو كنت لحقت أجري كنت جريت"، محاولاً تبرير أفعاله بأنها كانت دفاعاً عن النفس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الشاب بسرعة بعد انتشار البث المباشر، حيث ألقت القبض عليه لمباشرة التحقيقات القانونية في الواقعة وتحديد الظروف والملابسات الكاملة للحادثة.

اقرأ أيضًا:

#مصر #جريمة قتل #وسائل التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة اليوم

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

موقع عبري : بنوك إسرائيلية تستعد لوقف التحويلات بالشيكل مع بنوك فلسطينية

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

مصر تكشف موقفها الأول من اتفاقية مكة للدفاع المشترك ..

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في كتائب القسام تتهمه باحتجاز إسرائيليين

الأخبار الرئيسية

IMG_6144

"الضم" بدأ.. إسرائيل تسحب الضفة من يد الجيش وتضعها تحت سلطة الشرطة ..

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة