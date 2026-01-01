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شائعة وفاة فنان

خبر : الفنان المصري توفيق عبد الحميد ينفي وفاته.. واتهامات لمروجي شائعات كاذبة

الجمعة 14 أغسطس 2026 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري توفيق عبد الحميد ينفي وفاته.. واتهامات لمروجي شائعات كاذبة



وكالات /سما/

انتشرت موجة من الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تزعم وفاة الممثل المصري توفيق عبد الحميد، لتثير قلقاً واسعاً بين متابعيه ومحبيه في الأوساط الفنية. غير أن الفنان القدير خرج عن صمته ليحسم الجدل المثار حول هذه الادعاءات.

نشر عبد الحميد تعليقاً عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" طمأن فيه جمهوره: "الحمد لله أنا بخير وربنا ينتقم من اللي عمل كل القلق ده على الصبح"، مؤكداً بوضوح أنباء عن سلامته من أي أذى وتكذيباً تاماً للشائعات المتداولة.

وبتحرك حاسم للحد من انتشار مثل هذه الظواهر، أعلن الممثل المصري اتخاذ خطوات قانونية ضد ناشري هذه الأنباء المغرضة. وأكد في منشور لاحق: "أتقدم ببلاغ للسيد النائب العام والجهات المعنية ضد هذه الصفحة وضد صاحبها"، مشيراً إلى عزمه على محاسبة المسؤولين عن هذه الحملة.

يُذكر أن انطلاقة الشائعة بدأت حين شارك المخرج المصري عادل عوض منشوراً عبر حسابه على "فيسبوك" نعى فيه الفنان قائلاً: "توفيق عبدالحميد زميل وصديق وأخ واحد من أعظم الممثلين لكن ظلمه الحظ الله يرحمه". وساهم هذا المنشور في تضخيم الشائعة وانتشارها السريع على منصات التواصل قبل أن يتدخل عبد الحميد بنفسه لوضع حد للأزمة والتوضيح المباشر لمتابعيه.

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#فنان مصري #شائعات #وسائل التواصل

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