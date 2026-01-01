من الجرأة إلى الكمال.. تحول جذري في إطلالات باميلا أندرسون

وكالات /سما/

عكست الممثلة الأمريكية-الكندية باميلا أندرسون منذ التسعينيات صورة بصرية حادة من الجرأة والأنوثة المفرطة، لكنها اختارت في السنوات الأخيرة مسارًا مختلفًا تمامًا، حيث أعادت تعريف حضورها الموضوي نحو الأناقة والبساطة.

في تلك الحقبة الذهبية، طبعت أندرسون أيقونة موضة بإطلالات جريئة اعتمدت على الكورسيهات والجلد والفساتين القصيرة والألوان الصارخة. كانت مسلسل "باي واتش" محفزًا رئيسيًا لهذه الصورة، فعززت حضورها بشعر أشقر كثيف وحواجب رفيعة ومكياج محدد قوي أكملت الملامح الجمالية بجرأة واستعراضية واضحة.

تحول أسلوبها اتخذ منحى مختلفًا تمامًا خلال السنوات الأخيرة. اختيارات أندرسون على السجادة الحمراء وأسابيع الموضة بدأت تركز على البدلات المصممة برعاية والفساتين ذات الخطوط الواضحة والنظيفة والخامات الراقية. ظهر هذا التوجه بوضوح في إطلالتها من دار ثوم براون بفستان أزرق داكن يعتمد على القصّة العمودية بدل تكثيف التفاصيل.

لم تتخل أندرسون عن الأنوثة بل أعادت صياغة طريقة إظهارها. في حفل جوائز غولدن غلوب 2026، اختارت إطلالة بيضاء من فيراغامو الإيطالية مؤلفة من قميص بأكمام طويلة وتنورة منسدلة مع مجوهرات ماسية ناعمة، نموذج واضح للبساطة الراقية.

امتد التحول إلى لوحة ألوانها؛ حيث تركت الأسود والدرجات الصارخة التي عرّفتها لسنوات، واتجهت نحو ألوان أهدأ وأرقّ: أبيض وكحلي وألوان ترابية وباستيل. في مهرجان برلين السينمائي 2026، اختارت تصميمًا من كارولينا هيريرا جمع بين كورسيه زهري وتنورة خضراء عالية الخصر، يجسّد هذه المرحلة الجديدة من الأناقة المدروسة.

التحول لم يقتصر على الملابس؛ فقد شمل شعرها الذي تخلت عن كثافته وتموجه الأشقر نحو تسريحات أكثر بساطة ونعومة. أما المكياج فشهد التحول الأوضح: منذ 2023، بدأت تظهر في المناسبات العامة والسجادات الحمراء بوجه طبيعي، تاركة وراءها الرموش الكثيفة والحواجب المحددة والألوان القوية التي صنعت هويتها الجمالية السابقة.

هذا التطور يعكس قرارًا واعيًا بالابتعاد عن محاكاة صورة نجمة التسعينيات، واختيار البساطة والملامح الطبيعية كركيزة لحضورها المعاصر، مما جعل من الأناقة المكتومة بدل التألق الصارخ علامتها الجديدة.

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