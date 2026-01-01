  1. الرئيسية
  2. هو وهي

إدارة الغضب والعلاقات

خبر : لحظة الغضب تسلب الكلمات عقلانيتها.. تجنبي هذه التعابير حتى لو كنتِ على حق

الجمعة 14 أغسطس 2026 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحظة الغضب تسلب الكلمات عقلانيتها.. تجنبي هذه التعابير حتى لو كنتِ على حق



وكالات /سما/

في لحظات الغضب الحادة، ينفجر عقل الإنسان بانفعالات متوهجة تطغى على المنطق والحكمة، ويتحول اللسان إلى أداة تطلق كلمات لا يُدرك تأثيرها المدمّر. حتى حين يكون الإنسان محقاً في موقفه، فإن الأسلوب الغاضب الحاد يسلب الحق قيمته ويحوّله إلى خطيئة في عيون من يستقبلها.

الكلمات التي تُنطق في حالة الانفعال تترك ندوباً غائرة في قلوب من نحبهم، وقد لا يمحوها اعتذار لاحق. فاللسان حين ينفلت من قيد العقل يصبح سيفاً مجرداً يجرح الكبرياء ويخدش الثقة المتبادلة التي استغرقت سنوات لبنائها. والحقيقة أن الحق الذي يُطرح بقسوة وفظاظة ينتهي به الحال إلى خسارة بدل انتصار.

وفقاً لمتخصصين في الصحة النفسية والذكاء العاطفي، فإن القدرة على ضبط النفس وكبح اللسان في لحظات الغضب الشديد تعكس قوة نفسية حقيقية وليس ضعفاً. السيطرة على الكلمات والعبارات التي قد تندمين عليها لاحقاً تتطلب وعياً ومجهوداً متعمداً لتجنب الاندفاع العاطفي الأعمى.

الحكمة الحقيقية لا تكمن في الفوز بالخلاف بأي ثمن، بل في الحفاظ على سلامة العلاقات وحماية أسس الثقة. الحق حين يُقدّم بهدوء واتزان يكتسب قوته من العقل والحكمة لا من الصراخ والفظاظة. والكلمة التي تخرج من الفم لا تعود، وتبقى شاهداً على لحظة ضعف عابرة قد تسبب خسارة لا يمكن تعويضها في حياتنا.

#الصحة النفسية #العلاقات الإنسانية #الذكاء العاطفي

الأكثر قراءة اليوم

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة

موقع عبري : بنوك إسرائيلية تستعد لوقف التحويلات بالشيكل مع بنوك فلسطينية

مصر تكشف موقفها الأول من اتفاقية مكة للدفاع المشترك ..

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

حماس تُطلق أكبر مشاورات انتخابية منذ سنوات.. ائتلاف وطني واسع قيد التشكيل قبل استحقاق نوفمبر

بعد رفض نتنياهو خطة غزة وتصعيد الاغتيالات.. كوشنر يصل إسرائيل لبحث تنفيذ خطة ترامب

الأخبار الرئيسية

IMG_6144

"الضم" بدأ.. إسرائيل تسحب الضفة من يد الجيش وتضعها تحت سلطة الشرطة ..

162 ثانية غيّرت الخطة بالكامل.. كيف غادر ترامب تركيا مختبئاً داخل شاحنة تموين؟

مراقبات الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يدقّقن ناقوس الخطر: نعيش سيناريو ما قبل 7 أكتوبر

زلزال في تل أبيب.. إعلام إسرائيلي يتحدث عن "هزيمة تاريخية" لواشنطن وتعاظم قوة إيران

يديعوت : واشنطن تبلغ اسرائيل بموافقتها على استئناف الاغتيالات ضد اعضاء حماس في قطاع غزة