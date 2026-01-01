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الرئاسة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال والمستوطنين في الضفة يهدد بتفجير الأوضاع

الجمعة 14 أغسطس 2026 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال والمستوطنين في الضفة يهدد بتفجير الأوضاع



رام الله/ سما/

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي شهدتها بلدة قصرة بمحافظة نابلس، وحصار العائلات الفلسطينية، ومحاولات بناء بؤر استعمارية على أراضي المواطنين.

وقال أبو ردينة، في بيان، يوم الجمعة، إن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابية تمثل جرائم حرب وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، تتحمل نتائجها المدمرة سلطات الاحتلال التي تنتهج سياسة تصعيد الأوضاع وفرض أمر واقع على الأرض، بهدف تنفيذ مخططاتها الرامية لتهجير المواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات، إلى جانب الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تشكل تصعيدا خطيرا يستهدف شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدراته، وتقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار، وتهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها.

وتابع أبو ردينة: نطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل، لوقف عدوانها الشامل على شعبنا الفلسطيني، ووقف إرهاب المستوطنين

واعتداءاتهم، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وأكد أن الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

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