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خبر : سلامة يستقيل من تدريب شباب رفح قبل بطولة ألف شهيد

الجمعة 14 أغسطس 2026 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلامة يستقيل من تدريب شباب رفح قبل بطولة ألف شهيد



وكالات /سما/

رفح/سما- أعلن الكابتن عبدالله سلامة استقالته من منصب المدير الفني لنادي شباب رفح، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة "ألف شهيد" التنشيطية التي تستعد أندية قطاع غزة للمشاركة فيها.

لم يفصح سلامة عن الأسباب الدقيقة لاستقالته، واكتفى بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الفريق على الفترة التي قضاها معهم، حاثًا الإدارة على قبول طلب استقالته.

يأتي القرار في وقت حساس لإدارة النادي، التي تواجه ضغطًا زمنيًا لتعيين مدرب جديد قبل انطلاق التدريبات، خاصة أن الفريق مقرر له مواجهة خدمات رفح في المباراة الافتتاحية للبطولة في الرابع من سبتمبر.

ترجع الاستقالة إلى نتائج متواضعة حققها الفريق في البطولات السابقة، حيث ودّع شباب رفح بطولة الخماسيات من دور المجموعات، وخرج من دور الثمانية في بطولة كرة القدم الشاطئية الأخيرة.

تمثل تلك النتائج خيبة أمل لجماهير النادي التي كانت تتطلع إلى مستويات أفضل من فريقها، ما يزيد من أهمية الخطوة التالية التي ستتخذها الإدارة بشأن الجهاز الفني.

يواجه شباب رفح الآن تحديًا جديدًا يتطلب إعادة ترتيب الأوراق سريعًا قبل الدخول في منافسات بطولة "ألف شهيد"، التي تشكل محطة مهمة لإعادة التركيز والتنافس وإعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة.

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#رفح #شباب رفح #كرة القدم

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