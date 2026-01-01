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حفل موسيقي

خبر : أحمد سعد يُحيي حفلاً موسيقيًا بالساحل الشمالي برفقة ابنته جودي

الجمعة 14 أغسطس 2026 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد سعد يُحيي حفلاً موسيقيًا بالساحل الشمالي برفقة ابنته جودي



وكالات /سما/

الساحل الشمالي/سما- أقام الفنان المصري أحمد سعد حفلاً موسيقيًا على مسرح الساحل الشمالي، اختار أن يشاركه فيه ابنته جودي في عرض غنائي مشترك، وشهد الحدث حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

استعرض سعد خلال الحفل أعماله الموسيقية، وكان للألبوم الإلكترو الجديد الذي يعكف على إنجازه حضور بارز في الحفل، حيث قدّم عينات منه للحاضرين. كما أعلن الفنان عن أغنية جديدة بعنوان "كده كده" ستصدر بصيغة ديو يجمعه بابنته جودي.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة نشاطات فنية يخطط لها سعد خلال الفترة الحالية، حيث يسعى لتطوير مشاريعه الموسيقية. وقد ألفت مشاركة ابنته جودي معه على المسرح انتباه الحاضرين، إذ أتاحت الفرصة لعرض التعاون الفني بين الفنان وابنته.

كما اشتهر أحمد سعد مؤخرًا بنشاطاته الفنية والموسيقية، وقد أسهمت أعماله في مجال الموسيقى الإلكترونية في جذب شريحة واسعة من المتابعين والعشاق للفن الحديث.

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#أحمد سعد #الساحل الشمالي #ألبوم إلكترو

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