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الدوري الإسباني يبدأ

خبر : الدوري الإسباني ينطلق غدا بغياب برشلونة وريال مدريد

الجمعة 14 أغسطس 2026 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوري الإسباني ينطلق غدا بغياب برشلونة وريال مدريد



وكالات /سما/

مدريد/سما- سيشهد الدوري الإسباني انطلاقته غدا السبت، ليتصدر الدوريات الكبرى الأوروبية في بدء الموسم الجديد، بعد شهر من تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم.

وبسبب عودة عدد من نجوم الفريقين المتأخرة بعد المونديال، لن يخوض برشلونة حامل اللقب وريال مدريد مباراتهما الأولى في هذه الجولة الافتتاحية، وسيؤجلان حتى نهاية الأسبوع التالي.

وستُؤجل مباراة واحدة أخرى من الجولة الأولى، حيث تأثر ملعب بالايدوس التابع لسلتا فيغو بتفشي فطر أثر على حالة الأرضية، ما استدعى تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق أمام أوساسونا من يوم الأحد إلى 27 أغسطس/آب.

وسيبدأ ريال مدريد موسمه الجديد بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس/آب، بينما سيلتقي برشلونة بفريق إلتشي في 23 من الشهر ذاته، ضمن سعيه لتحقيق لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

وسيستضيف أتلتيكو مدريد فريق ملقة الصاعد حديثا يوم الأربعاء المقبل، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مهاجمه جوليان ألفاريز الراغب في الرحيل عن الفريق.

ويشهد برشلونة دعما جديدا من تعاقدات صيفية، منها المهاجم الإنكليزي أنتوني جوردون، الذي يأتي لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي. وسيدافع الفريق عن لقبه بمساعدة نجوم ساهموا في فوز إسبانيا بكأس العالم، من بينهم لامين يامال وداني أولمو وغافي وبيدري وباو كوبارسي.

وكان متوقعا أن يغادر المهاجم فيران توريس فريق برشلونة، بعد أن سجل الهدف الحاسم لإسبانيا في مرمى الأرجنتين خلال نهائي كأس العالم، حيث تشير تقارير إلى تفاوضه مع باريس سان جيرمان.

وأعاد ريال مدريد تعيين المدرب جوزيه مورينيو لقيادة الفريق، الذي شهد تغييرات واسعة في صفوفه تأملا في الخروج من موسم يعتبره الوسط الملكي مخيبا. وأضاف الفريق إلى صفوفه بطل العالم مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي، فيما ظل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام في الفريق. وغادر الفريق لاعبوه المخضرمون داني كارفاخال وديفيد ألابا.

وستطبق رابطة الدوري الإسباني على نطاق واسع تكنولوجيا "الكرة المتصلة" لأول مرة عالميا في دوري محترفين. تحتوي الكرة على مستشعر للترددات اللاسلكية يرسل معلومات دقيقة ومتواصلة في الوقت الفعلي عن موقعها وموضع تلامسها مع اللاعبين. يتم التقاط البيانات عبر شبكة تضم حوالي 12 هوائيا في كل ملعب، وتدمج ضمن منظومة الرابطة التكنولوجية.

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#الدوري الإسباني #برشلونة #ريال مدريد

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