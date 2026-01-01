هيفاء وهبي تعرض مجموعة فساتين سهرة أنيقة لمختلف المناسبات

وكالات /سما/

تمتاز النجمة هيفاء وهبي برؤية خاصة في اختيار إطلالاتها، حيث تجمع بين التصاميم الجريئة والتفاصيل الرقيقة لإضفاء حضور متميز على كل مناسبة. وتظهر هذه المهارة بشكل واضح في اختياراتها لفساتين السهرات والحفلات الغنائية.

في إحدى الحفلات، اختارت هيفاء فستاناً طويلاً فضياً من تصميم جورج حبيقة، زيّن بالكامل بتطريزات براقة وتفاصيل لامعة تمنحه مظهراً فاخراً. جاء الفستان بقصة أنثوية محددة مع أكمام طويلة وفتحة عند الساق، وزادت الخطوط المائلة من التطريزات من جاذبية التصميم، واستكملت الإطلالة بصندل فضي مرصّع.

في إطلالة أخرى بألوان داكنة، اعتمدت هيفاء فستاناً أسود طويل من توقيع طوني ورد، يتميز بقصة تحاكي شكل ذيل حورية البحر. زخرفت الزخارف الكريستالية الفستان بالكامل لمنحه برقاً استثنائياً، فيما غطت لمسات لامعة ناعمة منطقة الصدر والأكمام الشفافة الطويلة. جاء تفصيل مفتوح عند الخصر ليضيف جرأة عصرية، وأضفى الذيل المنسدل المزيد من السحر على الإطلالة.

اختارت هيفاء في حفل آخر فستاناً بلون أحمر قرمزي من شربل زوي، مرصع بالكامل بالترتر والتطريزات الباهرة. يبرز الجزء العلوي بتصميم جريء يتضمن تفاصيل هندسية وفتحات لافتة عند الصدر، بينما تنساب التنورة بقصة طويلة تعانق الجسم وتنتهي بذيل يضيف فخامة استثنائية. جاءت الأكمام مزينة بتفاصيل براقة ومغطاة بطبقات من التول الأحمر الشفاف، مما يضفي على الإطلالة طابعاً ملكياً.

في حفل آخر، ارتدت هيفاء فستاناً أسود طويلاً مكشوف الكتفين يجمع بين الفخامة والرومانسية. تظهر تفاصيل الدانتيل بوضوح على حافة الصدر والأكمام الطويلة، وتضيف التكسيرات الناعمة على الفستان حيوية للتصميم. استكملت الإطلالة بعقد ماسي متعدد الطبقات يزين العنق.

ظهرت هيفاء أيضاً بفستان طويل براق بقصة حورية البحر، مزيّن بالترتر البرّاق من الأسفل للأعلى. جاء التصميم بحمالات رفيعة عند الكتفين وأكمام طويلة منفصلة من الخامة اللامعة، مما أضفى طابعاً أنثوياً متميزاً. الذيل المنسدل على الأرض منح القصة مزيداً من الفخامة، واختارت هيفاء مجوهرات بارزة من الأقراط والخواتم لإكمال المظهر.

في إطلالة صيفية نابضة بالحيوية، ظهرت بفستان قصير من أوسكار دي لا رينتا، مغطى بتفاصيل ثلاثية الأبعاد على شكل زهور متدرجة بين ألوان الفوشيا والبنفسجي. جاء الفستان بقصة محددة عند الخصر وتنورة قصيرة تضيف طابعاً عصرياً مرحاً، وأضفت قفازات التول الطويلة لمسة أناقة إضافية.

كما تألقت في إطلالة صيفية براقة بفستان ميدي باللون الأبيض اللؤلؤي من روبيرتو كافالي. يتميز الفستان بقماش ساتان لامع ونقشة هندسية بخطوط منحنية تتوزع بانسيابية على التصميم، وجاء بحمالات رفيعة ووشاح منسدل على الذراعين يضيف لمسة رومانسية. استكملت الإطلالة بصندل أسود بكعب مرتفع وأربطة رفيعة، مع عقد لامع بسيط وكلاتش ذهبية.