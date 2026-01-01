الذهب يقترب من أعلى مستوياته بانتظار بيانات التضخم الأمريكية

وكالات /سما/

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% في التعاملات الفورية يوم الجمعة إلى 4413.69 دولار للأوقية، وسط تراجع التوقعات بشأن رفع المجلس الاتحادي الأمريكي لأسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المرتقبة.

صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بتسليم ديسمبر بنسبة 0.7% إلى 4473.10 دولار، محققة أعلى مستوياتها منذ الخامس من يونيو/حزيران. لكن الذهب واجه مقاومة فنية عند المتوسط المتحرك لمئة يوم حول 4387 دولار، ليسجل انخفاضًا عند التسوية للمرة الثانية خلال أغسطس الجاري.

قال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو.بي.إس: "في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، ينصب التركيز على مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة". يأتي ذلك حيث توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء الخبراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في الشهر السابق، بعد انخفاضه 0.4% في يونيو.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالًا نسبته 48% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، منخفضًا عن 60% قبل صدور تقرير الوظائف الأسبوع الماضي.

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