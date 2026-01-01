مشروبات الطاقة والحر مزيج خطير يهدد القلب والأوعية الدموية

وكالات /سما/

حذّرت الدكتورة يكاترينا ديميانوفسكايا، أخصائية طب الأعصاب، من مزج مشروبات الطاقة بالأجواء الحارة، موضحة أن هذا التوليفة قد تشكل خطرًا على القلب والأوعية الدموية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وأفادت الطبيبة بأن علبة واحدة فقط من مشروبات الطاقة في الطقس الحار قد تؤدي لدى الإنسان السليم إلى تسارع نبضات القلب وارتفاع في ضغط الدم، مؤكدة أن فئات محددة تواجه مخاطر أكبر بكثير.

وبيّنت أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والأمراض التاجية واضطرابات نظم القلب يجب أن يتجنبوا مشروبات الطاقة حتى في الفترات الباردة. كما حذّرت من تناول الأطفال والمراهقين لهذه المشروبات، موضحة أن أجسامهم تتمتع بعمليات استقلابية أقل استقرارًا ونظام قلب وأوعية دموية أكثر حساسية للمنبهات.

وأضافت أن الحوامل والمرضعات ومرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من السمنة، إضافة إلى من يتناولون مضادات الاكتئاب أو أدوية خفض ضغط الدم ببعض المضادات الحيوية، ينبغي عليهم الامتناع تماما عن هذه المشروبات.

وأوضحت ديميانوفسكايا أن المادتان الفعّالتان الرئيسيتان في مشروبات الطاقة هما الكافيين والسكريات، وبينما تمنحان دفعة طاقة فورية وفعّالة، فإن تأثيرهما في الأجواء الحارة قد يتحول إلى خطير وغير متوقع. وذكرت أن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي ويزيد من سرعة النبضات ويرفع ضغط الدم، وفي الطقس الحار يكون القلب والأوعية الدموية تحت ضغط متزايد.

وشرحت آلية التأثير بقولها: "لزيادة تبديد الحرارة، تتوسع الأوعية الدموية السطحية، ويضخ القلب مزيدًا من الدم، ويتسارع النبض. والكافيين يسهم في تسارع نبضات القلب وانقباض الأوعية الدموية، وهو ما قد ينجم عنه اضطرابات في نظم القلب وارتفاع إضافي في ضغط الدم".

وأشارت إلى مخطر الجفاف الناجم عن أن الكافيين مدر للبول، فبينما يكون تأثيره محدودًا في الظروف العادية، إلا أنه في الطقس الحار حين يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل عبر التعرق، قد يؤدي تحفيز إدرار البول إلى زيادة خطر الإصابة بالجفاف الشديد الذي قد يزيد من خطر تجلط الدم وفقدان الشوارد المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ونبهت الطبيبة إلى أن الكافيين قد يخفي آثار الكحول، حيث قد لا يشعر الشخص بدرجة الثمالة الحقيقية رغم ارتفاع تركيز الكحول في الدم، وهو ما قد يزيد المخاطر السلوكية المرتبطة بالثمالة. وأكدت أن الجمع بين الكحول ومشروبات الطاقة يزيد من خطر الجفاف والإجهاد الحراري بما فيه ضربة الحرارة.

وحذّرت الدكتورة زهرة سالباغاروفا، أخصائية أمراض القلب، من تناول القهوة مع مشروبات الطاقة معًا لما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على مرضى القلب والمراهقين والحوامل، بينما أوصى الدكتور آشوت غريغوريان، أخصائي طب وجراحة الأوعية الدموية، بعدم تناول مشروبات الطاقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

وحذّر طبيب عام من الأثر الخطير لهذه المشروبات على صحة الكلى، مؤكدًا أن الإفراط في تناولها قد يسبب تضررًا خطيرًا يصعب علاجه. وأشار الخبراء إلى أن ملايين الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والوفيات بسبب استهلاك مشروبات الطاقة بصورة مفرطة.

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