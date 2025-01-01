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خبر : Claude Cowork متاح الآن داخل شريط متصفح كروم الجانبي

الجمعة 14 أغسطس 2026 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
Claude Cowork متاح الآن داخل شريط متصفح كروم الجانبي



وكالات /سما/

أعلنت شركة Anthropic عن توسيع خدماتها بإضافة Claude Cowork – أداة الدردشة الذكية – إلى إضافة Claude for Chrome، بما يسمح للمستخدمين بمتابعة محادثاتهم والعمل على مهامهم مباشرة من الشريط الجانبي للمتصفح دون مغادرته.

وفقًا للإعلان، يتم حفظ سجل كامل للمحادثات التي تجري عبر الشريط الجانبي كجزء من بيانات المستخدم، على أن تعمل جميع الأدوات والاتصالات الذكية بشكل آلي داخل بيئة المتصفح نفسه. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين البدء بمهمة في تطبيق Claude الرئيسي ثم استئناف العمل عليها من المتصفح، أو بالعكس، مما يوفر مرونة أكبر عند التنقل بين الأجهزة والمنصات المختلفة.

وأشارت Anthropic إلى أن Claude Cowork متاح الآن لمشتركي خطط Max و Team بشكل فوري، في حين ستتلقاه فئة مشتركي Pro خلال الأسابيع المقبلة. تأتي هذه الخطوة مواصلة لسياق توسيع تكامل خدمات Claude مع التطبيقات المختلفة، سواء المتخصصة أو الموجهة للاستخدام العام.

وميّزت الشركة بين Claude Code، الأداة الموجهة للمبرمجين والتي كانت متاحة في إضافة Chrome منذ وقت، وبين Claude Cowork المصمم ليكون خيارًا أيسر للمستخدمين الذين لا يمتلكون خبرات برمجية. وأضافت الشركة مؤخرًا إمكانية التحكم في Claude Cowork عبر الهواتف الذكية.

وكان Claude for Chrome قد أصبح متاحًا لكل مستخدمي منصة Anthropic منذ أواخر عام 2025، مما وسّع نطاق وصول خدماتها إلى فئة أوسع من المستخدمين في بيئات العمل اليومية.

#الذكاء الاصطناعي #متصفح كروم #التطبيقات الرقمية

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