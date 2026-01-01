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هجوم إلكتروني في فرنسا

خبر : هجوم إلكتروني يكشف بيانات 80 ألف فرنسي

الجمعة 14 أغسطس 2026 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم إلكتروني يكشف بيانات 80 ألف فرنسي



وكالات /سما/

كشفت وكالة الصحة العامة الفرنسية التابعة لوزارة الصحة عن تعرض قاعدة بيانات ضخمة للاختراق بعد هجوم إلكتروني استهدف منصة تابعة لمقاول خارجي، ما أسفر عن تسريب بيانات شخصية لنحو 80 ألف فرد.

وحددت الوكالة الموقع المستهدف بـ "Moncoupon"، وهي منصة مختصة في طلب المواد الإعلامية الموزعة ضمن الحملات الوقائية التي تنفذها. وبينت أن قاعدة البيانات المخترقة اشتملت على معلومات الاتصال الضرورية للتوصيل من قبيل عناوين البريد الإلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الهواتف.

أكدت وكالة الصحة العامة الفرنسية أن البيانات الطبية والسجلات الصحية لم تتعرض للتأثر جراء الهجوم، مما يقلل من مدى الضرر المحتمل للضحايا المتضررين. وأفادت التقارير بأن فرق متخصصة من الوكالة تعكف حاليًا على استعادة النفاذ الكامل للخدمات المتوقفة.

باريس

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#أمن سيبراني #بيانات شخصية #فرنسا

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