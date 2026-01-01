Galaxy Watch 9 تعاني من بطء في الشحن بسبب ارتفاع الحرارة

وكالات /سما/

أبلغ عدد من مستخدمي ساعة Galaxy Watch 9 من سامسونج عبر منصة Reddit عن معاناة الجهاز من بطء في الشحن يفوق الوقت المتوقع بشكل كبير. وبينما أشارت سامسونج إلى أن الساعة يجب أن تصل إلى الشحن الكامل خلال قليل أكثر من ساعة واحدة باستخدام شاحنها الرسمي بقدرة 5.5 واط، أفاد المستخدمون أن أوقات الشحن الفعلية تتراوح بين ساعتين ونصف و4 ساعات.

وأرجع المستخدمون والتحليلات الفنية المشكلة إلى ارتفاع درجة حرارة الساعة أثناء عملية الشحن، حيث تصل إلى 44 درجة مئوية. وأجرى أحد المستخدمين تجربة عملية ربط فيها قاعدة الشحن بمشتت حراري معدني باستخدام معجون حراري متخصص، ثم وضع المشتت في حمام من الثلج لتبريده بشكل مستمر.

أسفرت التجربة عن نتيجة ملحوظة: انخفض وقت الشحن من البداية إلى النهاية إلى ساعة و6 دقائق فقط، أي بتقليل يقارب النصف مقابل الوقت الذي استغرقه الشحن في الظروف العادية للمستخدم نفسه. وأظهرت القياسات أن خرج الشاحن ظل مستقراً عند 5.5 واط حتى وصلت البطارية إلى نسبة 71% من السعة، وبعد تلك النقطة بدأ الشاحن في خفض الطاقة تدريجياً، وهو سلوك معياري في أنظمة الشحن الحديثة التي تسعى للحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.

وفي تجربة أخرى مشابهة، تمكن مستخدم آخر من شحن ساعة Galaxy Watch 9 من نسبة 12% إلى 100% في غضون ساعة و8 دقائق وحسب، وذلك بالاعتماد على حل أبسط من تجربة الثلج: وضع مروحة خلف الساعة لتبريدها أثناء الشحن. هذه النتائج تشير إلى أن حتى الحلول البسيطة والمتاحة بسهولة قادرة على تقليل وقت الشحن بصورة ملموسة.

وترجح التحليلات أن مشكلة الحرارة، مدعومة بموجة الحر الحالية التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة المحيطة وبالتالي ترفع من تأثيرها على أداء الجهاز، قد تفسر الجزء الأكبر من التقارير المتزايدة حول أوقات الشحن الطويلة التي ظهرت منذ إطلاق سامسونج لساعتي Galaxy Watch 9 وGalaxy Watch Ultra 2.

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